Rajasthan Weather : रेल व हवाई यातायात पर मौसम का जबरदस्त कहर, जयपुर में यात्रियों की मुसीबत बढ़ी

वहीं लखनऊ में घना कोहरा होने के कारण दमाम से लखनऊ आ रही फ्लायनास एयरलाइंस की एक इंटरनेशनल फ्लाइट को जयपुर डायवर्ट करना पड़ा। अचानक हुए इन बदलावों से पैसेंजर्स का शेड्यूल पूरी तरह बिगड़ गया। यात्रियों को फ्लाइट में ही बैठकर इंतजार करना पड़ा। लखनऊ में मौसम साफ होने के बाद फ्लाइट को रवाना कर दिया गया।