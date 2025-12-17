17 दिसंबर 2025,

बुधवार

जयपुर

Rajasthan Weather : रेल व हवाई यातायात पर मौसम का जबरदस्त कहर, जयपुर में यात्रियों की मुसीबत बढ़ी

Rajasthan Weather : राजस्थान में रेल व हवाई यातायात पर मौसम का जबरदस्त कहर पड़ रहा है। जयपुर में दो फ्लाइट रद्द, कईयों का शेड्यूल बिगड़ा और ट्रेनें भी धीमी हुईं। यात्रियों की मुसीबत लगातार बढ़ रही हैं।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 17, 2025

Rajasthan weather is wreaking havoc on rail and air traffic The passengers troubles increased

फाइल फोटो - ANI

Rajasthan Weather : दिल्ली में खराब मौसम के कारण जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परेशानी बढ़ती जा रही है। एक ओर जहां डायवर्जन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर जयपुर से दिल्ली के बीच आवाजाही करने वाली फ्लाइट्स का संचालन भी प्रभावित हो रहा है। मंगलवार को लगातार तीसरे दिन ऐसे हालात देखे गए।

एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, एयर इंडिया एक्सप्रेस की सुबह 7 बजे दिल्ली से आने वाली और सुबह 7.30 बजे जयपुर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट का संचालन ऐनवक्त पर रद्द कर दिया गया, जिससे जयपुर से दिल्ली आवाजाही करने वाले यात्रियों को भारी परेशानी हुई।

इंडिगो एयरलाइन की पुणे से रात 1.50 बजे आने वाली फ्लाइट सवा चार घंटे की देरी से जयपुर पहुंची। स्पाइसजेट एयरलाइन की शाम 5.40 बजे मुंबई और सुबह साढ़े 8 बजे दुबई से आने वाली फ्लाइट डेढ़ घंटे की देरी से पहुंची।

डायवर्ट होकर पहुंची फ्लाइट

वहीं लखनऊ में घना कोहरा होने के कारण दमाम से लखनऊ आ रही फ्लायनास एयरलाइंस की एक इंटरनेशनल फ्लाइट को जयपुर डायवर्ट करना पड़ा। अचानक हुए इन बदलावों से पैसेंजर्स का शेड्यूल पूरी तरह बिगड़ गया। यात्रियों को फ्लाइट में ही बैठकर इंतजार करना पड़ा। लखनऊ में मौसम साफ होने के बाद फ्लाइट को रवाना कर दिया गया।

इधर, ट्रेनें भी छह घंटे लेट पहुंचीं

घने कोहरे वाले क्षेत्रों से जयपुर आने वाली ट्रेनों का संचालन भी बुरी तरह प्रभावित रहा। जयपुर जंक्शन पर उदयपुर सिटी वीकली ट्रेन 6 घंटे, पोरबंदर एक्सप्रेस व आला हजरत एक्सप्रेस 4.30-4.30 घंटे, योग नगरी ऋषिकेश ट्रेन पौने तीन घंटे, गलताधाम पूजा एक्सप्रेस ट्रेन ढाई घंटे, शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन डेढ़ घंटे की देरी से पहुंची।

वहीं किशनगंज गरीब नवाज ट्रेन और सुल्तानपुर ट्रेन आधा-आधा घंटे, जबकि कॉर्बेट पार्क लिंक एक्सप्रेस, बाड़मेर-गुवाहाटी ट्रेन व रानीखेत ट्रेन पौना घंटे की देरी से जयपुर पहुंचीं। इनके अलावा कई अन्य ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित रहा।

Updated on:

17 Dec 2025 07:37 am

Published on:

17 Dec 2025 07:30 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather : रेल व हवाई यातायात पर मौसम का जबरदस्त कहर, जयपुर में यात्रियों की मुसीबत बढ़ी

