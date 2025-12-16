16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Tourism : सर्दी के मौसम में राजस्थान जरूर घूमें, इन 5 शहरों में जाएं, कभी भूल न पाएंगे

Rajasthan Tourism : सर्दियों के मौसम में राजस्थान और खूबसूरत हो जाता है। अगर आप राजस्थान घूमना चाहते हो तो इन पांच शहरों में जरूर जाएं। मजा आ जाएगा।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 16, 2025

Rajasthan Visit during winter season explore these 5 cities you will never forget experience

हवामहल जयपुर। फोटो पत्रिका

Rajasthan Tourism : राजस्थान का नाम लेते ही राजा-रजवाड़ों, किले आदि की तस्वीर उभरने लगती है। सर्दियों के मौसम में राजस्थान और खूबसूरत हो जाता है। अगर आप राजस्थान घूमना चाहते हो तो इन पांच शहरों में जरूर जाएं। मजा आ जाएगा।

जोधपुर : राजस्थान में है एक नीला शहर

राजस्थान का नीला शहर जोधपुर नाम सुनकर ही सब खो जाते हैं। जोधपुर की नीली गलियां, पत्थर की हवेलियां और सूरज की सुनहरी छटा इसे एक अद्वितीय पहचान देती हैं। जोधपुर की पहचान केवल इतिहास से नहीं, उसकी जीवंत संस्कृति से भी है। यहां के लोकगीत, घूमर-रास, हस्तशिल्प जैसे बंधेज, जोधपुरी जूती, हाथी चूड़ा सबकी पहली पसंद है। खाने की बात करें तो मिर्ची बड़ा, मावा कचौरी, दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी इस शहर की पहचान है।

जोधपुर कामुख्य आकर्षण

1- मेहरानगढ़ किला
2- उम्मेद भवन पैलेस
3- जसवंत थड़ा
4- राजकीय संग्राहलय
5- कायलाना झील।

रणथंभौर नेशनल पार्क : नेचर लवर्स के लिए कमाल की जगह

सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क तो नेचर लवर्स के लिए कमाल की जगह है। इस सर्द मौसम में इस नेशनल पार्क की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहां पर बाघ, तेंदुए, सांभर, नीलगाय, भालू, जंगली सूअर के साथ कई अद्भुत प्रकार के पक्षी देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आप टाइगर सफारी भी कर अपनी यात्रा को लाजवाब बना सकते हैं। रणथंभौर किले और प्राचीन खंडहरों के अवशेष आपको पुराने इतिहास को ताजा करेगी।

बीकानेर : याद आ जाता है भुजिया का स्वाद

बीकानेर शहर अपनी खूबसूरती, राजपूताना सभ्यता, संस्कृति और ऐतिहासिक किलों के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है। बीकानेर शहर थार रेगिस्तान के किनारे बसा है। बीकानेर के रेगिस्तानी टीले पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। बीकानेर को 'कैमल कंट्री' कहा जाता है। यहां की भुजिया पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर यानि चूहों का मंदिर एक प्रमुख तीर्थस्थल है।

बीकानेर का मुख्य आकर्षण

1- जूनागढ़ किला
2- लालगढ़ पैलेस
3- लक्ष्मी निवास पैलेस
4- भांडासर जैन
5- देवी कुंड सागर

कोटा : शिक्षा ही नहीं और भी बहुत कुछ है यहां

कोटा 'शिक्षा नगरी' के रुप में जाना जाता है। इंजीनियरिंग व मेडिकल शिक्षा का यह हब है। चंबल नदी के किनारे बसे इस शहर के खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे और रिवरफ्रंट आंखों को सुकून प्रदान करता है। यहां का कोटा स्टोन, कोटा डोरीया साड़ी और कचौरी का कोई जवाब नहीं है। यही नहीं यहां देखने वाले कई सुन्दर स्थान हैं।

कोटा का मुख्य आकर्षण

1- सेवन वंडर्स पार्क
2- जगमंदिर पैलेस
3- चंबल गार्डन
4- गरदिया महादेव
5- हैंगिंग ब्रिज।

अजमेर : कई धार्मिक संस्कृतियों का है यहां मिश्रण

अजमेर एक प्रसिद्ध धार्मिक शहर है। यहां पर सूफी संत ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के साथ ब्रह्माजी का मंदिर है। इस शहर में जैन, मुस्लिम और राजपूत संस्कृतियों का मिश्रण दिखाता है। चौहान राजाओं के वक्त यह 'अजयमेरु' के नाम से पुकारा जाता था। जहां यह धार्मिक लोगों को लुभाता है वहीं यहां पर देखने के बहुत शानदार स्थान हैं।

अजमेर का मुख्य आकर्षण

1- अढ़ाई दिन का झोंपड़ा
2- तारागढ़ किला
3- आना सागर झील
4- नसियां जैन मंदिर (लाल मंदिर)
5- अकबर का किला (अजमेर संग्रहालय)
6- फॉय सागर झील।

ये भी पढ़ें

Balotra Refinery Update : राजस्थान रिफाइनरी का काम पूरा, जल्द होगी शुरू : हरदीप सिंह पुरी
जयपुर
Rajasthan Balotra Pachpadra refinery project is complete Hardeep Singh Puri revealed when it will start operations

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Dec 2025 03:07 pm

Published on:

16 Dec 2025 03:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Tourism : सर्दी के मौसम में राजस्थान जरूर घूमें, इन 5 शहरों में जाएं, कभी भूल न पाएंगे

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

संपादकीय: मानवता को कलंकित करते आतंक के चेहरे

ओपिनियन

फोन की चकाचौंध में खोते रिश्ते: बच्चे एआई को बना रहे अपना साथी

जयपुर

Manju Lata Meena: पीएम मोदी के खिलाफ विवादास्पद नारा लगाने वाली कांग्रेस नेता मंजूलता मीणा आखिर क्यों आई डिप्रेशन में? जानें कारण

जयपुर

राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण जेडीए, नगर नगर , आवासन मंडल सहित कई महकमों में 'कार्यालय स्वच्छता अभियान' उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया श्रमदान। कार्यालय परिसर को स्वच्छ बनाया।

जयपुर

संगठन-सत्ता संतुलन पर भाजपा की रणनीतिक सोच

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.