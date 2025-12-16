Rajasthan Tourism : सर्दी के मौसम में राजस्थान जरूर घूमें, इन 5 शहरों में जाएं, कभी भूल न पाएंगे

राजस्थान का नीला शहर जोधपुर नाम सुनकर ही सब खो जाते हैं। जोधपुर की नीली गलियां, पत्थर की हवेलियां और सूरज की सुनहरी छटा इसे एक अद्वितीय पहचान देती हैं। जोधपुर की पहचान केवल इतिहास से नहीं, उसकी जीवंत संस्कृति से भी है। यहां के लोकगीत, घूमर-रास, हस्तशिल्प जैसे बंधेज, जोधपुरी जूती, हाथी चूड़ा सबकी पहली पसंद है। खाने की बात करें तो मिर्ची बड़ा, मावा कचौरी, दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी इस शहर की पहचान है।