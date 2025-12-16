Balotra Refinery Update : राजस्थान रिफाइनरी का काम पूरा, कब होगी शुरू हरदीप सिंह पुरी ने किया खुलासा

बालोतरा रिफाइनरी। फाइल फोटो
Balotra Refinery Update : बालोतरा रिफाइनरी का काम लगभग पूरा हो गया है, इसे कुछ ही दिन में शुरू किया जा सकता है। केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को राज्यसभा में सांसद चुन्नीलाल गरासिया के प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी।
हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि बाड़मेर रिफाइनरी 2014 के पहले से लंबित है। यह भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है और इसकी सालाना क्षमता 9 मिलियन मैट्रिक टन है। इसमें न केवल पेट्रोलियम और डीजल बल्कि पेटकेम उत्पाद भी शामिल हैं।
हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इसे हम 30 दिन के अंदर या इससे थोड़े कम या थोड़े अधिक समय में शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकांश काम पूरा हो चुका है। पुरी ने बताया कि रिफाइनरी में क्रूड ऑयल पहुंच चुका है। अभी पूरे सिस्टम की जांच की जा रही है।
हरदीप सिंह पुरी ने एक सवाल के जवाब में बताया कि क्रूड ऑयल से राजस्थान को सालाना 18,900 करोड़ का राजस्व मिल रहा है। उन्होंने बताया कि आंध्रप्रदेश को 16,000 करोड़, गुजरात को 24,500 करोड़, महाराष्ट्र को 37,000 करोड़ रुपए और तमिलनाडु को 24,800 करोड़ व उत्तर प्रदेश को 31,800 करोड़ और पश्चिम बंगाल को 13,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिल रहा है।
