Balotra Refinery Update : राजस्थान रिफाइनरी का काम पूरा, कब होगी शुरू हरदीप सिंह पुरी ने किया खुलासा

हरदीप सिंह पुरी ने एक सवाल के जवाब में बताया कि क्रूड ऑयल से राजस्थान को सालाना 18,900 करोड़ का राजस्व मिल रहा है। उन्होंने बताया कि आंध्रप्रदेश को 16,000 करोड़, गुजरात को 24,500 करोड़, महाराष्ट्र को 37,000 करोड़ रुपए और तमिलनाडु को 24,800 करोड़ व उत्तर प्रदेश को 31,800 करोड़ और पश्चिम बंगाल को 13,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिल रहा है।