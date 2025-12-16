16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Balotra Refinery Update : राजस्थान रिफाइनरी का काम पूरा, कब होगी शुरू हरदीप सिंह पुरी ने किया खुलासा

Balotra Refinery Update : केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि राजस्थान रिफाइनरी का काम पूरा हो गया है, जल्द शुरू होगी। कब होगी शुरू पढ़े खबर।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 16, 2025

Rajasthan Balotra Pachpadra refinery project is complete Hardeep Singh Puri revealed when it will start operations

बालोतरा रिफाइनरी। फाइल फोटो

Balotra Refinery Update : बालोतरा रिफाइनरी का काम लगभग पूरा हो गया है, इसे कुछ ही दिन में शुरू किया जा सकता है। केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को राज्यसभा में सांसद चुन्नीलाल गरासिया के प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी।

पेटकेम उत्पाद भी शामिल

हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि बाड़मेर रिफाइनरी 2014 के पहले से लंबित है। यह भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है और इसकी सालाना क्षमता 9 मिलियन मैट्रिक टन है। इसमें न केवल पेट्रोलियम और डीजल बल्कि पेटकेम उत्पाद भी शामिल हैं।

30 दिन के अंदर शुरू होने की उम्मीद

हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इसे हम 30 दिन के अंदर या इससे थोड़े कम या थोड़े अधिक समय में शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकांश काम पूरा हो चुका है। पुरी ने बताया कि रिफाइनरी में क्रूड ऑयल पहुंच चुका है। अभी पूरे सिस्टम की जांच की जा रही है।

राजस्थान को सालाना 18,900 करोड़ का राजस्व

हरदीप सिंह पुरी ने एक सवाल के जवाब में बताया कि क्रूड ऑयल से राजस्थान को सालाना 18,900 करोड़ का राजस्व मिल रहा है। उन्होंने बताया कि आंध्रप्रदेश को 16,000 करोड़, गुजरात को 24,500 करोड़, महाराष्ट्र को 37,000 करोड़ रुपए और तमिलनाडु को 24,800 करोड़ व उत्तर प्रदेश को 31,800 करोड़ और पश्चिम बंगाल को 13,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिल रहा है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Medical : सीएम भजनलाल का तोहफा, राजस्थान के अस्पतालों में 100 से अधिक विशिष्ट जांचें होंगी फ्री
जयपुर
CM Bhajanlal gift Rajasthan hospitals More than 100 specialized tests will be free

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Dec 2025 08:30 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Balotra Refinery Update : राजस्थान रिफाइनरी का काम पूरा, कब होगी शुरू हरदीप सिंह पुरी ने किया खुलासा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: पुलिस का बड़ा धमाका, 64 साइबर ठग अरेस्ट…बड़ी मात्रा में SIM, फोन, कैश, ATM, पासबुक और कारें बरामद….

जयपुर

Jaipur: दो साल पहले अवैध निर्माण हटाने का दिया झूठा शपथ पत्र, जेडीए ने अब सील की होटल

जयपुर

Rajasthan Medical : सीएम भजनलाल का तोहफा, राजस्थान के अस्पतालों में 100 से अधिक विशिष्ट जांचें होंगी फ्री

CM Bhajanlal gift Rajasthan hospitals More than 100 specialized tests will be free
जयपुर

दिल्ली की धुंध से जयपुर एयरपोर्ट बेहाल, कम विजिबिलिटी से उड़ानों में अफरा-तफरी, यात्री 3 घंटे तक विमान में कैद

दिल्ली से फ्लाइट डायवर्ट, जयपुर एयरपोर्ट पर विमानों का जाम, पत्रिका फोटो
जयपुर

चुनाव के बाद ही तय होगा भारत के प्रति बांग्लादेश का रुख

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.