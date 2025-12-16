Rajasthan SIR: राजस्थान में 41.85 लाख मतदाताओं के नाम कटे, 11 लाख लोगों को दिए जाएंगे नोटिस, जानें अब क्या करें?

इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सभी कलक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम जांचने के लिए जागरूक करें। जिनका नाम सूची में नहीं है, वे फॉर्म-6 और घोषणा-पत्र भरकर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही, वे युवा जो 1 अप्रैल 2026, 1 जुलाई 2026 और 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करेंगे, वे भी अग्रिम रूप से फॉर्म-6 भरकर मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं।