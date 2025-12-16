SIR Update : राजस्थान में लाखों मतदाताओं के नाम कटेंगे, प्रारूप मतदाता सूची का आज होगा खुलासा

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका
SIR Update : राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) 2026 में प्रदेश के लाखों मतदाताओं के नाम कटेंगे, इसका खुलासा मंगलवार को होगा। निर्वाचन विभाग इसकी सही संख्या बताने से बच रहा है। प्रदेश की 191 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप मतदाता सूची मंगलवार को जारी होगी, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा जिलेवार मतदाता सूचियां संबंधित जिलों की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएंगी। अंता विधानसभा क्षेत्र की प्रारूप मतदाता सूचियों का प्रकाशन बाद में किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि 41 जिलों के 199 विधानसभा क्षेत्रों के 61136 बूथों की प्रारूप मतदाता सूची मंगलवार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से साझा की जाएगी, जिसके बाद इसे सार्वजनिक किया जाएगा।
प्रारूप मतदाता सूची के साथ उन लोगों की सूची भी जारी होगी, जिनके नाम मतदाता सूची से काटे जाएंगे। इनमें वे मतदाता शामिल हैं, जो एसआइआर के दौरान घर पर नहीं मिले, अन्यत्र शिफ्ट हो गए या अब जिंदा नहीं हैं अथवा जिनका दूसरी जगह नाम जुड़ गया है।
नवीन महाजन ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी मतदाताओं को प्रारूप सूची में नाम जांचने के लिए प्रेरित किया जाए, यदि नाम नहीं है तो नाम जुड़वाने के लिए फ़ॉर्म-6 भरकर जमा कराने की जानकारी दी जाए।
नवीन महाजन कहा कि एक अप्रेल 2026, एक जुलाई 2026 एवं 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों से भी नाम जुड़वाने के लिए एडवांस में फॉर्म-6 भरवाए जाएं।
एसआइआर के अनुसार प्रारूप सूची में शामिल नहीं हो पाए मतदाता जिला कलेक्टर तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अपील कर सकते हैं।
निर्वाचन आयोग ने 17 वर्ष से अधिक आयु वालों के भी फॉर्म जमा करवाने की सुविधा दे रखी है, लेकिन न तो बाल सुधार गृहों के प्रभारी उनके यहां रहने वालों के फॉर्म भरवाते हैं और न ही स्थानीय बीएलओ इन बच्चों तक पहुंचता है।
