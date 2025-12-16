SIR Update : राजस्थान में लाखों मतदाताओं के नाम कटेंगे, प्रारूप मतदाता सूची का आज होगा खुलासा

SIR Update : राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) 2026 में प्रदेश के लाखों मतदाताओं के नाम कटेंगे, इसका खुलासा मंगलवार को होगा। निर्वाचन विभाग इसकी सही संख्या बताने से बच रहा है। प्रदेश की 191 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप मतदाता सूची मंगलवार को जारी होगी, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा जिलेवार मतदाता सूचियां संबंधित जिलों की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएंगी। अंता विधानसभा क्षेत्र की प्रारूप मतदाता सूचियों का प्रकाशन बाद में किया जाएगा।