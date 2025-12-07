7 दिसंबर 2025,

जयपुर

SIR Update : एसआइआर के सभी फॉर्म जमा, राजस्थान 100 फीसदी डिजिटाइजेशन वाला देश का पहला राज्य बना

SIR Update : विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 (SIR–2026) कार्यक्रम के तहत राज्य में मतदाता सूची का 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन सफलतापूर्वक पूरा कर राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान ने ऐसा कर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित किया है।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 07, 2025

SIR Update All SIR forms submitted Rajasthan becomes first state in country to achieve 100 percent digitization

फाइल फोटो पत्रिका

SIR Update : राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत प्रदेश के 100 फीसदी मतदाताओं के फॉर्म जमा हो गए। राजस्थान मतदाताओं के 100 फीसदी एसआइआर फॉर्म का डिजिटाइजेशन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। वहीं, प्रदेश में 97 फीसदी से अधिक मतदाताओं की पिछली एसआइआर से मैपिंग हो गई, जिससे कुल मतदाताओं के केवल 3 फीसदी (16.39 लाख) मतदाताओं को ही दस्तावेज पेश करने होंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने इस उपलब्धि को “टीम राजस्थान की सामूहिक विजय” बताते हुए कहा कि गांवों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक बीएलओ, सहायक कार्मिकों, पर्यवेक्षकों, एईआरओ, ईआरओ, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अभूतपूर्व समर्पण और दक्षता के साथ कार्य कर यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म कार्ययोजना, सतत मॉनिटरिंग और तकनीकी नवाचारों के प्रभावी उपयोग ने इस असाधारण सफलता का मार्ग प्रशस्त किया है।

मतदाता मैपिंग में भी देश में शीर्ष पर राजस्थान

नवीन महाजन ने बताया कि राज्य ने मतदाता मैपिंग के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। 97 फीसदी से अधिक मतदाता मैपिंग कार्य पूर्ण हो चुका है। अर्थात् केवल 3 फीसदी मतदाताओं को ही दावे-आपत्ति चरण में दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं। औसतन प्रति बूथ लगभग 30 मतदाता ऐसे होंगे जिन्हें दस्तावेज देने की आवश्यकता होगी।

उन्होंने बताया कि उच्च स्तरीय मैपिंग से SIR प्रक्रिया अत्यंत सरल एवं पारदर्शी बनती है। इससे बूथवार मतदाता प्रबंधन सुदृढ़ होता है तथा मतदाताओं को बार-बार दस्तावेज प्रस्तुत करने से राहत मिलती है।

तकनीक आधारित पारदर्शिता का सशक्त मॉडल

चुनाव विभाग ने ECINET प्लेटफॉर्म, BLO ऐप, पोर्टल-आधारित सत्यापन प्रणाली और जिला हेल्पलाइन व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर कार्यप्रणाली को तेज एवं विश्वसनीय बनाया। सरल भाषा में दिशानिर्देश जारी कर सभी स्तरों पर कार्य की स्पष्टता सुनिश्चित की गई। तकनीक और मानवीय परिश्रम के समन्वय ने राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित किया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं का जताया आभार

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने राज्य के सभी मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 में प्राप्त राजस्थान की यह ऐतिहासिक उपलब्धि तभी संभव हो सकी क्योंकि प्रदेश के नागरिकों ने पूर्ण सहयोग, जागरूकता और जिम्मेदारी का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया में समय पर सहभागिता, आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने और पुनरीक्षण कार्य में धैर्यपूर्वक साथ देने के लिए मतदाता विशेष धन्यवाद के पात्र हैं।

अगले चरण-ड्राफ्ट मतदाता सूची 16 दिसंबर को

विशेष पुनरीक्षण की आगे की समय-सारणी इस प्रकार है-
1- ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन : 16 दिसंबर 2025 (मंगलवार)।
2- दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अवधि : 16.12.2025 से 15.01.2026 (गुरुवार)।
3- नोटिस चरण (सुनवाई एवं सत्यापन) एवं दावों–आपत्तियों पर निर्णय : 16.12.2025 से 07.02.2026 (शनिवार)।
4- अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन : 14 फरवरी 2026 (शनिवार)।

Published on:

07 Dec 2025 08:35 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / SIR Update : एसआइआर के सभी फॉर्म जमा, राजस्थान 100 फीसदी डिजिटाइजेशन वाला देश का पहला राज्य बना

