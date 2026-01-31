31 जनवरी 2026,

शनिवार

जयपुर

परिवहन विभाग ने छात्रों को किया जागरूक, हादसों और जनहानि की दी जानकारी

परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा एवं ट्रैफिक नियमों को लेकर विद्यार्थियों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Jan 31, 2026

फोटो पत्रिका

जयपुर। परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा एवं ट्रैफिक नियमों को लेकर विद्यार्थियों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम पीएम केंद्रीय विद्यालय-2 में आयोजित हुआ, जिसमें जयपुर विद्याधर नगर के आरटीओ इंस्पेक्टर दिनेश सिंह ने कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियमों की विस्तृत जानकारी दी।

ट्रैफिक नियमों की दी जानकारी

कार्यक्रम के दौरान आरटीओ इंस्पेक्टर दिनेश सिंह ने विद्यार्थियों एवं विद्यालय स्टाफ को सड़क सुरक्षा नियमों के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, वाहन की गति पर नियंत्रण, लेन अनुशासन, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने, नशे की हालत में वाहन न चलाने, वाहन की फिटनेस, नियमित मेंटेनेंस, वाहन पंजीयन, बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, रोड सिग्नल तथा मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 सहित अन्य नियमों की जानकारी दी।

सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई

इस अवसर पर उन्होंने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से होने वाली दुर्घटनाओं एवं जनहानि के बारे में भी विद्यार्थियों को जागरूक किया। कार्यक्रम के अंत में सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी निभाने की शपथ दिलाई गई।

मोमेंटो देकर किया सम्मान

कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्राचार्य प्रदीप कुमार टेलर ने आरटीओ इंस्पेक्टर दिनेश सिंह को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही अतिथियों का हरित पौधा भेंट कर स्वागत किया गया।

Updated on:

31 Jan 2026 09:25 pm

Published on:

31 Jan 2026 09:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / परिवहन विभाग ने छात्रों को किया जागरूक, हादसों और जनहानि की दी जानकारी
