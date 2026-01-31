परिवहन विभाग ने छात्रों को किया जागरूक, हादसों और जनहानि की दी जानकारी

कार्यक्रम के दौरान आरटीओ इंस्पेक्टर दिनेश सिंह ने विद्यार्थियों एवं विद्यालय स्टाफ को सड़क सुरक्षा नियमों के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, वाहन की गति पर नियंत्रण, लेन अनुशासन, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने, नशे की हालत में वाहन न चलाने, वाहन की फिटनेस, नियमित मेंटेनेंस, वाहन पंजीयन, बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, रोड सिग्नल तथा मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 सहित अन्य नियमों की जानकारी दी।