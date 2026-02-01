Central Park Controversy : जयपुर में भूमिगत पार्किंग शुरू, इधर सेंट्रल पार्क पर छिड़ा विवाद, जानें क्यों

Central Park Controversy : जयपुर में सेंट्रल पार्क में हाईकोर्ट के सामने विकसित की गई भूमिगत पार्किंग शुरू होने के साथ ही सरफेस पार्किंग को लेकर विवाद भी सामने आया है। सुबह-शाम सेंट्रल पार्क में घूमने आने वाले लोगों ने आरोप लगाया है कि वर्षों से सार्वजनिक पार्किंग के उपयोग की जमीन पर गोल्फ क्लब वालों ने बेरिकेट लगा दिया और वाहन पार्क नहीं करने दे रहे है। वहीं गोल्फ क्लब वालों का तर्क है कि यह जगह सार्वजनिक कभी नहीं रही है, जेडीए ने उन्हें दी है।