Jaipur One-Way : जयपुर की जनता को बड़ी राहत, राजापार्क में फिर से शुरू हुआ वन-वे ट्रैफिक

Jaipur One-Way : जयपुर के राजापार्क में फिर से वन-वे शुरू हो गया है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से तैनात किए गए गार्डों ने चौपहिया वाहनों को एक ओर से ही आने-जाने दिया। बाजार में चौराहों पर बेरिकेडिंग की गई और एक-एक गार्ड तैनात किया गया। इससे बाजार में फिर से आवागमन सुगम नजर आया।