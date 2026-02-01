Jaipur One-Way : जयपुर की जनता को बड़ी राहत, राजापार्क में फिर से शुरू हुआ वन-वे ट्रैफिक

जयपुर की जनता को बड़ी राहत मिली। फोटो पत्रिका
Jaipur One-Way : जयपुर के राजापार्क में फिर से वन-वे शुरू हो गया है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से तैनात किए गए गार्डों ने चौपहिया वाहनों को एक ओर से ही आने-जाने दिया। बाजार में चौराहों पर बेरिकेडिंग की गई और एक-एक गार्ड तैनात किया गया। इससे बाजार में फिर से आवागमन सुगम नजर आया।
वन-वे के दौरान यातायात पुलिसकर्मी भी बाजार में निरीक्षण करते नजर आए। राजापार्क में गत मार्च में वन-वे शुरू किया। बाजार में वाहनचालकों को तीन ओर से प्रवेश दिया गया और दो ओर से वाहनों को निकाला गया, इससे यातायात सुगम हुआ।
वन-वे के लिए हर चौराहे पर पुलिस ने बेरिकेडिंग लगाई और पुलिसकर्मी तैनात किए गए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वन-वे की पालना नहीं हो रही थी।
इसे लेकर शुक्रवार को राजस्थान पत्रिका में 'सड़कें प्रयोगशाला: कट बंद…वन-वे चालू, मनमर्जी का ट्रैफिक सुधार कर रहा बंटाधार' शीर्षक से समाचार प्रकाशित राजापार्क में वन-वे व्यवस्था की पालना नहीं होने का मामला उठाया।
इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने बाजार में वन-वे व्यवस्था को लेकर फिर से सख्ती शुरू कर दी। इसके लिए बाजार में गार्ड लगा दिए। हालांकि दोपहिया वाहन चालकों को वन-वे व्यवस्था से छूट दी गई।
