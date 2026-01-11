Jaipur Traffic : जयपुर में यातायात की नई व्यवस्था, 137 नए ट्रैफिक मार्शल तैनात, जानिए क्या मिली जिम्मेदारी?

जयपुर की यातायात व्यवस्था। फोटो पत्रिका
Jaipur Traffic : शहर की यातायात व्यवस्था को अधिक सुचारू और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जयपुर में 137 नए ट्रैफिक मार्शल तैनात किए गए हैं। पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल के निर्देश पर पुलिस जन-सहभागिता कार्यक्रम के तहत यह पहल की गई है।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यातायात एवं प्रशासन योगेश दाधीच के नेतृत्व में ट्रैफिक मार्शलों की चयन प्रक्रिया पूरी की गई। यातायात पुलिस उपायुक्त सुमित मेहरड़ा के निर्देशन में चयनित ट्रैफिक मार्शलों को यातायात शिक्षा शाखा की ओर से तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया गया।
प्रशिक्षण के दौरान उन्हें यातायात नियमों, सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक संचालन की व्यावहारिक जानकारी दी गई।
10 जनवरी को राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित कार्यक्रम के बाद ट्रैफिक मार्शलों को यातायात पुलिस के साथ शहर के विभिन्न चौराहों और प्रमुख मार्गों पर तैनात किया गया। इनके सहयोग से यातायात संचालन में सुधार देखने को मिल रहा है। वर्तमान में जयपुर शहर में कुल 205 ट्रैफिक मार्शल कार्यरत हैं।
