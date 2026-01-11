Jaipur Traffic : जयपुर में यातायात की नई व्यवस्था, 137 नए ट्रैफिक मार्शल तैनात, जानिए क्या मिली जिम्मेदारी?

10 जनवरी को राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित कार्यक्रम के बाद ट्रैफिक मार्शलों को यातायात पुलिस के साथ शहर के विभिन्न चौराहों और प्रमुख मार्गों पर तैनात किया गया। इनके सहयोग से यातायात संचालन में सुधार देखने को मिल रहा है। वर्तमान में जयपुर शहर में कुल 205 ट्रैफिक मार्शल कार्यरत हैं।