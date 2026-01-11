11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Rajasthan Panchayat Elections : राजस्थान में पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट, आयोग ने सभी जिला कलक्टर को जारी किया नया आदेश

Rajasthan Panchayat Elections : राजस्थान में 15 अप्रेल से पहले प्रस्तावित पंचायत चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राजस्थान में पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट आया है। आयोग ने सभी जिला कलक्टर को नया आदेश जारी किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 11, 2026

Rajasthan Panchayat elections big update commission has issued instructions for ROs and AROs appointment

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Panchayat Elections : राजस्थान में 15 अप्रेल से पहले प्रस्तावित पंचायत चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने सभी जिला कलक्टर को आदेश जारी कर पंचायत समितियों में शीघ्र रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर (एआरओ) की नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं।

ट्रेनी आइएएस या आरएएस की नहीं की जाएगी नियुक्ति

आयोग के आदेश के अनुसार आरओ और एआरओ के पद पर प्रशिक्षणाधीन (ट्रेनी) आइएएस या आरएएस अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। यदि किसी पंचायत समिति में आरओ के लिए आइएएस या आरएएस अधिकारी उपलब्ध नहीं हों, तो निर्वाचन आयोग की अनुमति से तहसीलदार को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जा सकेगा।

एआरओ पद पर तहसीलदार संग नायब तहसीलदार की नियुक्ति

निर्वाचन आयोग ने कहा इसी तरह एआरओ के पद पर तहसीलदार के साथ-साथ नायब तहसीलदार की भी नियुक्ति की जा सकती है।

पंचायत चुनाव 15 अप्रेल तक पूरे करा लिए जाएं - सुप्रीम कोर्ट

राजस्थान में पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि पंचायत चुनाव 15 अप्रेल 2026 तक पूरे करा लिए जाएं। साथ ही पंचायत परिसीमन के मामले में दखल से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत परिसीमन के एक मामले में दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया।

ये भी पढ़ें

Robotic Dogs : जयपुर की सड़कों पर जब उतरा रोबोटिक डॉग्स, तो हर कोई रह गया दंग, जानें क्या है इसका नाम और खासियतें
जयपुर
Army Day Parade 2026 When robotic dogs appeared on Jaipur streets everyone stunned know about their Name sanjay special features

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Jan 2026 07:26 am

Published on:

11 Jan 2026 07:25 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Panchayat Elections : राजस्थान में पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट, आयोग ने सभी जिला कलक्टर को जारी किया नया आदेश

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: लॉटरी से मिलेगा परमिट, तय जोन में चलेंगे 250 गुलाबी ई-रिक्शा; 18 जनवरी से लागू होगी नई व्यवस्था

e-rickshaw
जयपुर

Budget 2026-27 : पीकेसी के लिए ₹5000 करोड़ का हो प्रावधान, परामर्श बैठक में दिया कुमारी ने उठाई मांग

Central Budget 2026-27 consultation meeting Rajasthan Deputy CM Diya Kumari demands PKC ₹5000 crore provision
जयपुर

Rajasthan: SI भर्ती विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आयु सीमा में छूट पर 31 मार्च से पहले फैसला करे हाईकोर्ट

Supreme Court
जयपुर

Jaipur: जहरीली हो रही हवा से सांसों पर संकट, बिगड़ी आबोहवा से AQI 240 पार, मावठ से राहत की उम्मीद

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
खास खबर

Rajasthan : अमित शाह ने एक घंटे सीएम भजनलाल से बंद कमरे में की चर्चा, राजस्थान मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना हुई तेज!

Amit Shah CM Bhajanlal closed-door meeting for an hour Will there be a Rajasthan cabinet reshuffle now
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.