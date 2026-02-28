संडे बोल… आपकी आवाज : आज का सवाल- क्या जयपुर में बढ़ते ट्रैफिक जाम का स्थायी समाधान निकाला जा सका है? इसके लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है।

जयपुर में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि सड़कों की क्षमता सीमित है। प्रमुख चौराहों, बाजारों और आवासीय इलाकों में पीक आवर के दौरान लंबा जाम आम बात हो गई है। फ्लाइओवर, अंडरपास और सिग्नल फ्री मार्ग बनने के बावजूद समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई। ऐसे में सवाल है कि क्या अब तक उठाए गए कदम पर्याप्त हैं या व्यापक और दीर्घकालिक रणनीति की जरूरत है।