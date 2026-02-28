28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

जयपुर

Vinod Jakhar: राजस्थान के विनोद जाखड़ बने NSUI के नए कप्तान, सचिन पायलट की मौजूदगी में थामी बड़ी ज़िम्मेदारी

राजस्थान की छात्र राजनीति ने आज राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवा लिया है। NSUI के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय (AICC) में पदभार ग्रहण किया। यह राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि प्रदेश के किसी छात्र नेता को पहली बार राष्ट्रीय छात्र संगठन की कमान सौंपी गई है।

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Feb 28, 2026

नई दिल्ली/जयपुर: राजस्थान की छात्र राजनीति के चमकते सितारे विनोद जाखड़ ने आज आधिकारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। दिल्ली स्थित NSUI राष्ट्रीय कार्यालय, 5 रायसीना रोड पर आयोजित इस भव्य समारोह में राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता और युवाओं के चहेते सचिन पायलट ने शिरकत की। जाखड़ को कार्यकर्ताओं ने कंधों पर बैठाकर दफ्तर तक पहुँचाया, जो उनकी ज़मीनी लोकप्रियता का प्रमाण था।

सचिन पायलट का हुंकार: "पद नहीं, ज़िम्मेदारी मिली है"

AICC महासचिव सचिन पायलट ने समारोह में उपस्थित हज़ारों युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि विनोद जाखड़ की नियुक्ति उन हज़ारों कार्यकर्ताओं के लिए उम्मीद की किरण है जो बिना किसी राजनीतिक विरासत के ज़मीन पर संघर्ष करते हैं।

  • पायलट का संदेश: "विनोद ने राजस्थान विश्वविद्यालय की सड़कों से लेकर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो संघर्ष किया, उसी का फल है कि आज राहुल गांधी जी ने उन्हें यह बड़ी ज़िम्मेदारी दी है।"
  • युवाओं में जोश: पायलट के भाषण के दौरान 'सचिन पायलट', 'विनोद जाखड़', 'छात्र शक्ति ज़िंदाबाद' के नारों से पूरा NSUI मुख्यालय गूंज उठा।

MP संजना जाटव का 'विदाई' तिलक और दही-चूरमा

शपथ ग्रहण के लिए रवानगी से पहले एक भावुक और पारंपरिक दृश्य देखने को मिला। भरतपुर की युवा सांसद और विनोद जाखड़ को सांसद संजना जाटव ने तिलक लगाया और रक्षा सूत्र बांधा।

  • राजस्थानी परंपरा: संजना जाटव ने विनोद को दही-चूरमा खिलाकर जीत का आशीर्वाद दिया और पदभार ग्रहण के लिए रवाना किया। सोशल मीडिया पर भाई-बहन की ये तस्वीरें राजस्थान के गौरव का प्रतीक बनकर उभरी हैं।

दिग्गज नेताओं की मौजूदगी: कांग्रेस का 'यूथ पावर'

शपथ ग्रहण के दौरान विनोद जाखड़ के साथ कांग्रेस के कई कद्दावर युवा चेहरे मौजूद रहे, जो राजस्थान और देश की राजनीति में दखल रखते हैं:

  • यूथ कांग्रेस अध्यक्ष: श्रीनिवास बीवी।
  • प्रमुख नेता: वरुण चौधरी, कन्हैया कुमार।
  • AICC सचिव नेटा डिसूज़ा, AICC सचिव कुणाल चौधरी, पूर्व सांसद डॉ उदित राज और पूर्व NSUI अध्यक्ष फ़िरोज़ खान
  • राजस्थान से साथी: अभिमन्यु पूनिया (NSUI प्रदेशाध्यक्ष), अनिल चोपड़ा, विधायक रामनिवास गांवरिया और सुरेश मोदी।

राजस्थान विश्वविद्यालय से दिल्ली तक का सफ़र

विनोद जाखड़ का सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है। वे राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष रहे और बाद में NSUI के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने पेपर लीक और छात्र हितों के मुद्दों पर कई आंदोलन किए।

  • ऐतिहासिक नियुक्ति: राजस्थान से पहली बार किसी नेता को NSUI का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, जिसे आगामी छात्रसंघ चुनावों और लोकसभा समीकरणों के लिहाज़ से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सड़कों पर लड़ेंगे छात्रों की लड़ाई : विनोद जाखड़

पदभार ग्रहण करने के बाद विनोद जाखड़ ने भावुक होते हुए कहा कि वे एक साधारण किसान परिवार से आते हैं और छात्र संगठन को नए मुकाम पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य कैंपस से लेकर सड़क तक छात्रों की आवाज़ को बुलंद करना है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Feb 2026 02:40 pm

Published on:

28 Feb 2026 02:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Vinod Jakhar: राजस्थान के विनोद जाखड़ बने NSUI के नए कप्तान, सचिन पायलट की मौजूदगी में थामी बड़ी ज़िम्मेदारी

