जयपुर के परकोटे में ई-रिक्शा। फोटो पत्रिका
Jaipur Traffic : राजधानी जयपुर में बाजार सज चुके हैं और दिवाली की सजावट के स्विच ऑन होने में अब कुछ ही समय बचा है। इस बार जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और लोगों को सुगम परिवहन सुविधा देने के लिए यातायात पुलिस ने ई-रिक्शा संचालन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब परकोटे में चलने वाले करीब 10 हजार ई-रिक्शा चार दिन तक परकोटे में अपना वाहन नहीं चला पाएंगे। केवल 100 ई-रिक्शाओं को अनुमति दी गई है, जो निशुल्क लाने ले जाने का काम करेंगे।
यातायात पुलिस ने निशुल्क ई-रिक्शा का रूट तय कर दिया है। 18 से 21 अक्टूबर तक सुबह से रात तक ई-रिक्शा संचालन किया जाएगा।
1- अजमेरी गेट - छोटी चौपड़ - त्रिपोलिया बाजार - चौड़ा रास्ता - न्यूगेट - नेहरू बाजार।
2- सांगानेरी गेट - जौहरी बाजार - बड़ी चौपड़ - त्रिपोलिया - चौड़ा रास्ता - न्यूगेट - बापू बाजार।
प्रमुख बाजारों को जोड़ने वाले मार्गों पर संचालन रहेगा महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जाएगी वाहनों पर नजर रखी जाएगी और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होगी
यातायात पुलिस के सख्त निर्णय से ई-रिक्शा चालकों में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि दिवाली पर आमदनी का सबसे बड़ा मौका है और उन्हें घर बैठाया जा रहा है। ई-रिक्शा चला रहे वसीम ने कहा कि हम रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। दिवाली के समय ज्यादा सवारी मिलती है। अगर पुलिस मुख्य बाजारों में नहीं चलने देगी तो हम दूसरी जगहों पर ई-रिक्शा चलाएंगे।
चालक रोहित ने कहा कि वह रेलवे स्टेशन की तरफ ई-रिक्शा चलाएंगे। हालांकि, परकोटे से बाहर होने वाले ई-रिक्शा शहर के अन्य हिस्सों में ट्रैफिक समस्याएं बढ़ा सकते हैं।
चार दिन तक केवल 100 ई-रिक्शा ही परकोटे में चलेंगे, ताकि सजावट देखने वालों को जाम से नहीं जूझना पड़े। जिन ई-रिक्शाओं को चार दिन के लिए परकोटे से बाहर किया गया है, वे अपना वाहन दूसरी जगहों पर चला सकते हैं।
सुमित मेहरड़ा, डीसीपी ट्रैफिक
