Jaipur Traffic : राजधानी जयपुर में बाजार सज चुके हैं और दिवाली की सजावट के स्विच ऑन होने में अब कुछ ही समय बचा है। इस बार जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और लोगों को सुगम परिवहन सुविधा देने के लिए यातायात पुलिस ने ई-रिक्शा संचालन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब परकोटे में चलने वाले करीब 10 हजार ई-रिक्शा चार दिन तक परकोटे में अपना वाहन नहीं चला पाएंगे। केवल 100 ई-रिक्शाओं को अनुमति दी गई है, जो निशुल्क लाने ले जाने का काम करेंगे।