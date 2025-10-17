Jaipur Crime : ज्वैलरी फर्म से 1.5 करोड़ की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, मास्टरमाइंड का नाम जानकर चौंका गया मालिक

Jaipur Crime : जयपुर के माणक चौक इलाके में चार महीने पहले ज्वैलरी फर्म में हुई 1.5 करोड़ की नकबजनी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने एक फौजी सहित 6 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। चोरी का माल खरीदने वाले सुनार और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। जांच में सामने आया कि, ज्वैलर के नौकर ने साजिश रची थी, जिसे फौजी ने अंजाम दिया। फौजी का भाई भी सेना में है और उसकी भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है।