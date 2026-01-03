AI डेटा सेंटर्स को अंतरिक्ष में ले जाने की तैयारी, पृथ्वी का कूलिंग क्राइसिस होगा खत्म

AI in space: जयपुर. स्पेस में ऑर्बिटल डेटा सेंटर्स ये अभी की सबसे हॉट चर्चाओं में से एक है। एआई की बढ़ती मांग से पृथ्वी पर डेटा सेंटर्स बहुत ज्यादा बिजली और पानी खा रहे हैं (कूलिंग के लिए), जिससे एनर्जी क्राइसिस और एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसीलिए कई टेक लीडर्स और कंपनियां स्पेस में डेटा सेंटर्स बनाने की सोच रहे हैं। पर्यावरणीय संकट और एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए अब टेक दिग्गज अंतरिक्ष की ओर रुख कर रहे हैं। ऑर्बिटल डेटा सेंटर्स यानी स्पेस में सैटेलाइट-बेस्ड कंप्यूटिंग सिस्टम नई उम्मीद बनकर उभरे हैं। ये सिस्टम सूर्य की 24/7 ऊर्जा और स्पेस की प्राकृतिक ठंडक का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कार्बन उत्सर्जन न के बराबर हो सकता है। विशेषज्ञ इसे एआई के सस्टेनेबल फ्यूचर की कुंजी बता रहे हैं।