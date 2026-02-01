जेडीए आयुक्त ने चुनावी प्रक्रिया पर लगाई अंतरिम रोक, सोसायटी विवाद में 24 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

अपीलार्थी प्रकाश मिश्रा ने इस 'जल्दबाजी' को आधार बनाकर आयुक्त न्यायालय में चुनौती दी। मामले की गंभीरता देखते हुए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने उपायुक्त के आदेश को स्थगित कर दिया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि किन परिस्थितियों में लंबित अपील को नजरअंदाज कर नया आदेश पारित किया गया। आयुक्त ने उपायुक्त को सख्त निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2023 से लंबित मूल फाइल और पूरा रिकॉर्ड 7 दिन के भीतर आयुक्त कोर्ट में पेश किया जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई अब 24 फरवरी को होगी।