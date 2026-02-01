19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जेडीए आयुक्त ने चुनावी प्रक्रिया पर लगाई अंतरिम रोक, सोसायटी विवाद में 24 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने उपायुक्त जोन-7 द्वारा दिए गए आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Feb 19, 2026

जयपुर। कालवाड़ रोड पर स्थित 'कृष्णा कुंज विलास' सोसायटी की कार्यकारिणी और चुनाव को लेकर चल रहा विवाद गहरा गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने उपायुक्त जोन-7 द्वारा दिए गए आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है।

दरअसल जेडीए उपायुक्त जोन-7 ने पिछले दिनों एक आदेश जारी किया था, जिसमें 20 महीने से काम कर रही वर्तमान कार्यकारिणी को हटाकर 1 मार्च तक नए चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था। इस निर्णय पर सवाल इसलिए उठे क्योंकि इसी मामले से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपील जून 2023 से जेडीए में पहले से लंबित थी। आरोप है कि उपायुक्त ने पुरानी अपील पर फैसला होने का इंतजार किए बिना ही आनन-फानन में चुनाव का नया आदेश जारी कर दिया।

अपीलार्थी प्रकाश मिश्रा ने इस 'जल्दबाजी' को आधार बनाकर आयुक्त न्यायालय में चुनौती दी। मामले की गंभीरता देखते हुए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने उपायुक्त के आदेश को स्थगित कर दिया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि किन परिस्थितियों में लंबित अपील को नजरअंदाज कर नया आदेश पारित किया गया। आयुक्त ने उपायुक्त को सख्त निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2023 से लंबित मूल फाइल और पूरा रिकॉर्ड 7 दिन के भीतर आयुक्त कोर्ट में पेश किया जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई अब 24 फरवरी को होगी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में 5 हजार पुरुषों ने पत्नी की प्रताड़ना पर मांगी मदद, सबसे ज्यादा प्रताड़ित आईटी सेक्टर के पुरुष
जयपुर
एआई से बनाई गई तस्वीर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 11:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जेडीए आयुक्त ने चुनावी प्रक्रिया पर लगाई अंतरिम रोक, सोसायटी विवाद में 24 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के किसानों के लिए संबल बनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: प्राकृतिक आपदाओं से हुए फसल नुकसान की हो रही भरपाई

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम, पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर

रिटायर्ड आइएएस सुबोध अग्रवाल ने FIR को दी हाईकोर्ट में चुनौती, इधर एसीबी ने दिल्ली के 5 ठिकानों पर मारा छापा

Subodh Agarwal
जयपुर

राजस्थान निकाय चुनाव को लेकर आया बड़ा अपडेट, मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दी बड़ी जानकारी

Jhabar Singh Kharra
जयपुर

Salary Scam: 8 वें वेतन आयोग के नाम पर फर्जी सैलरी कैलकुलेटर भेज बैंक खातों से उड़ा रहे पैसे

जयपुर

Rajasthan Skills: राजस्थान के हुनर का कमाल, इंडिया स्किल्स में 17 युवा नेशनल स्टेज पर

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.