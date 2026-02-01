Rajasthan Skills: राजस्थान के हुनर का कमाल, इंडिया स्किल्स में 17 युवा नेशनल स्टेज पर

प्रतियोगिता का सफर आसान नहीं था। शुरुआत करीब 5,000 प्रतिभागियों की स्क्रीनिंग से हुई। इसके बाद जनवरी 2026 में आयोजित राज्य स्तरीय फाइनल में 536 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 63 को क्षेत्रीय स्तर पर भेजा गया। क्षेत्रीय मुकाबले में राजस्थान के युवाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 स्वर्ण, 8 रजत और 10 कांस्य पदक जीते। इसके अलावा 8 प्रतिभागियों को ‘मेडालियन ऑफ एक्सीलेंस’ से सम्मानित किया गया।