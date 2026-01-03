Cold Wave: राजस्थान में अगले 48 घंटे सर्दी का रहेगा कहर, कोहरा और शीतलहर से बढ़ेगी ठिठुरन

Rajasthan Weather: जयपुर. राजस्थान में सर्दी ने एक बार फिर अपना तीखा रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 3 जनवरी को प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा दर्ज किया गया, जिससे सुबह के समय जनजीवन प्रभावित रहा। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान सीकर के फतेहपुर में 2.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन की कड़ाके की ठंड का संकेत है। कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता कम रही और वाहनों की रफ्तार भी थमी नजर आई।