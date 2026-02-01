Grain ATM: राजस्थान के इन 3 शहरों में लगेंगे अनाज एटीएम, राशन वितरण होगा स्मार्ट

विभाग ने अप्रैल 2026 से उचित मूल्य दुकानों पर गेहूं का आवंटन न्यूनतम 50 किलो माप से करने का प्रावधान भी लागू किया है। इससे वितरण प्रक्रिया अधिक सटीक और पारदर्शी बनेगी। साथ ही एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रावासों एवं कल्याणकारी संस्थाओं को रियायती दर पर गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाएगा। गेहूं 4.15 रुपए प्रति किलो और चावल 5.65 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जाएगा। इस योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है, जिससे पहले चरण में 35 हजार विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।