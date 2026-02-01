24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Grain ATM: राजस्थान के इन 3 शहरों में लगेंगे अनाज एटीएम, राशन वितरण होगा स्मार्ट

Ration Distribution: छात्रावासों को सस्ता गेहूं-चावल, 35 हजार विद्यार्थियों को राहत। मेडिएशन से त्वरित न्याय और उचित मूल्य दुकानों का तेज आवंटन।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Feb 24, 2026

Photo: AI generated

Food Security: जयपुर. राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा और पारदर्शी राशन वितरण को मजबूत बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताया कि विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत राज्य में तीन जिलों—जयपुर, भरतपुर और बीकानेर—में अनाज एटीएम स्थापित किए जाएंगे। इन एटीएम के माध्यम से लाभार्थी 24 घंटे कभी भी आसानी से राशन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे लंबी कतारों और वितरण में गड़बड़ियों से छुटकारा मिलेगा।

विभाग ने अप्रैल 2026 से उचित मूल्य दुकानों पर गेहूं का आवंटन न्यूनतम 50 किलो माप से करने का प्रावधान भी लागू किया है। इससे वितरण प्रक्रिया अधिक सटीक और पारदर्शी बनेगी। साथ ही एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रावासों एवं कल्याणकारी संस्थाओं को रियायती दर पर गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाएगा। गेहूं 4.15 रुपए प्रति किलो और चावल 5.65 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जाएगा। इस योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है, जिससे पहले चरण में 35 हजार विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।

उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए राज्य में 24 दिसंबर 2024 से मेडिएशन व्यवस्था लागू की गई है, जिसके अंतर्गत अब तक 627 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। इसके अलावा मई 2026 से धर्म कांटों के सत्यापन और गेहूं खरीद केंद्रों के तुलन यंत्रों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

उचित मूल्य दुकानों के विस्तार के तहत 857 नई दुकानों का सृजन किया गया है और 1147 दुकानों का आवंटन पूरा हो चुका है, जिससे दूरदराज क्षेत्रों में भी राशन सुविधाएं बेहतर होंगी।

ये भी पढ़ें

Night Market: राजस्थान के इन 4 बड़े शहरों में 24 घंटे खुलेंगे बाजार, व्यापार को मिलेगी नई रफ्तार
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 10:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Grain ATM: राजस्थान के इन 3 शहरों में लगेंगे अनाज एटीएम, राशन वितरण होगा स्मार्ट

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: बच्चों का जन्म प्रमाणपत्र बनवाने में छोटी सी लापरवाही लगवा रही निगम के चक्कर, यह बरतें सतर्कता

बच्चों का जन्म प्रमाणपत्र के लिए निगम के चक्कर काटते लोग, पत्रिका फोटो
जयपुर

Jaipur: सरकार ने संवारने की बजाय करोड़ों की जमीन कौड़ियों में दी…ऐतिहासिक स्थान की भी अनदेखी

जलमहल झील का विहंगम दृश्य, पत्रिका फोटो
जयपुर

Electricity Tariff: राजस्थान में सस्ती हुई बिजली, औसत खरीद दर में 22 पैसे प्रति यूनिट की कमी

जयपुर

Jaipur: CMO से लेकर दिल्ली तक दौड़ेंगी 15 नई इलेक्ट्रिक कारें; लग्जरी EV से 1000 रुपए में दिल्ली तक का सफर

शासन सचिवालय पार्किंग में खड़ी सरकारी ईवी कारें, पत्रिका फोटो
जयपुर

Heat Wave: फरवरी में चलने लगी लूू, तापमान 36​ डिग्री पार, जानें आपके शहर का हाल

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.