24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

जयपुर

Heat Wave: फरवरी में चलने लगी लूू, तापमान 36​ डिग्री पार, जानें आपके शहर का हाल

मौसम विज्ञान केंद्र रिपोर्ट: राजस्थान में दिन में बढ़ी गर्मी, बाड़मेर सबसे गर्म। राजस्थान में बढ़ी गर्मी की तपिश, बाड़मेर बना सबसे गर्म शहर।

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Feb 24, 2026

उत्तर भारत में भीषण गर्मी (फोटो - IANS,पत्रिका)

Weather bulletin: जयपुर. राजस्थान में मौसम ने अब गर्मी का रुख पकड़ना शुरू कर दिया है। सुबह से ही तेज धूप और शुष्क हवाओं के कारण दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मंगलवार को जारी मौसम बुलेटिन के अनुसार राज्य के अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे यह प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा।

दोपहर के समय आर्द्रता 20 से 40 प्रतिशत के बीच रहने से मौसम शुष्क महसूस हुआ। पहाड़ी क्षेत्र माउंट आबू में अपेक्षाकृत राहत रही, जहां तापमान 25.4 डिग्री दर्ज किया गया। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा सहित कई शहरों में सामान्य से 3–5 डिग्री अधिक तापमान रिकॉर्ड हुआ। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है और अगले कुछ दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है।

🔟 प्रमुख शहरों का तापमान हाल

क्रमशहरअधिकतम तापमान (°C)न्यूनतम तापमान (°C)आर्द्रता (%)
1बाड़मेर36.318.939
2जोधपुर33.914.157
3जालौर33.812.544
4फलोदी33.817.656
5जैसलमेर33.517.354
6चित्तौड़गढ़33.614.687
7बीकानेर32.619.454
8कोटा31.815.474
9जयपुर30.517.265
10माउंट आबू25.410.544

रायपुर

जयपुर

