Heat Wave: फरवरी में चलने लगी लूू, तापमान 36​ डिग्री पार, जानें आपके शहर का हाल

Weather bulletin: जयपुर. राजस्थान में मौसम ने अब गर्मी का रुख पकड़ना शुरू कर दिया है। सुबह से ही तेज धूप और शुष्क हवाओं के कारण दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मंगलवार को जारी मौसम बुलेटिन के अनुसार राज्य के अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे यह प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा।