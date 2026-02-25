Rajasthan: जयपुर से कॉलेज स्टूडेंट्स चला रहे थे ठगी का गिरोह, तीर्थस्थलों की फर्जी वेबसाइट से बुकिंग और AI का इस्तेमाल कर फ्रॉड

Jaipur cyber crime gang: यदि आप सोमनाथ, मथुरा-वृंदावन-काशी विश्वनाथ-नाथद्वारा जैसे तीर्थस्थलों के लिए रूम बुक करवा रहे हैं तो सावधान रहें, साइबर ठगों की नजर से अब यह स्थल भी नहीं बचे हैं।

गुजरात पुलिस ने जयपुर से संचालित ऐसे ही एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो फर्जी वेबसाइट के जरिए इन तीर्थस्थलों व उनसे जुड़े गेस्ट हाउस-धर्मशाला की बुकिंग कर ठगी करता है। पुलिस ने मामले में जयपुर से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी कॉलेज स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं।