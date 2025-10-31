Rto Jaipur: 10,000 VIP नंबरों का फर्जी खेल! परिवहन विभाग में 600 करोड़ का ‘जैकपॉट’ घोटाला, अब ईडी की एंट्री

Rajasthan: जयपुर.आरटीओ कार्यालयों में हुए थ्री डिजिट नंबरों के फर्जीवाड़े के मामले में गठित जांच कमेटी ने राजस्थान में 10 हजार वीआईपी नंबरों के हेरफेर की आशंका जताई है। कमेटी ने फर्जीवाड़े में सरकार को 500 से 600 करोड़ रुपए की राजस्व हानि का होना पाया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आरटीओ कार्यालयों में वीआईपी नंबरों को नियम विरुद्ध पंजीयन कर बेच दिया गया। इस काम को अंजाम देने के लिए आरसी और आधार सहित अन्य जाली, फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। कमेटी ने स्वीकार किया है कि आरटीओ कार्यालयों में कार्मिकों ने फर्जीवाड़ा कर गंभीर अपराध किया है।