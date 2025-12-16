Jaipur: दो साल पहले अवैध निर्माण हटाने का दिया झूठा शपथ पत्र, जेडीए ने अब सील की होटल

Jda Action in Jaipur: जयपुर। जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने गांधी नगर मोड स्थित एक होटल को सील कर दिया। जेडीए ने इस होटल को अवैध निर्माण बताया। तीन मंजिला होटल में 30 कमरे बने थे, जिनमें से करीब 12 कमरों में मेहमान ठहरे हुए थे। कार्रवाई से पहले टीम ने होटल खाली करवाया और उसके बाद प्रवेश व निकास द्वार पर ईंटों की दीवार खड़ी कर होटल को सील कर दिया। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि यह कार्रवाई 11 दिसंबर को शंकर मिष्ठान भंडार से गाजर का हलवा खाने के बाद पुलिस मुख्यालय के कुछ पुलिसकर्मियों के बीमार होने की घटना से जुड़ी हुई है। हालांकि जेडीए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि दोनों घटनाओं का कोई संबंध नहीं है।