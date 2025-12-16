16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

जयपुर

Jaipur: दो साल पहले अवैध निर्माण हटाने का दिया झूठा शपथ पत्र, जेडीए ने अब सील की होटल

जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने गांधी नगर मोड स्थित एक होटल को सील कर दिया। जेडीए ने इस होटल को अवैध निर्माण बताया। तीन मंजिला होटल में 30 कमरे बने थे, जिनमें से करीब 12 कमरों में मेहमान ठहरे हुए थे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 16, 2025

जेडीए ने 32 मंजिला इमारत की सील, पत्रिका फाइल फोटो

Jda Action in Jaipur: जयपुर। जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने गांधी नगर मोड स्थित एक होटल को सील कर दिया। जेडीए ने इस होटल को अवैध निर्माण बताया। तीन मंजिला होटल में 30 कमरे बने थे, जिनमें से करीब 12 कमरों में मेहमान ठहरे हुए थे। कार्रवाई से पहले टीम ने होटल खाली करवाया और उसके बाद प्रवेश व निकास द्वार पर ईंटों की दीवार खड़ी कर होटल को सील कर दिया। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि यह कार्रवाई 11 दिसंबर को शंकर मिष्ठान भंडार से गाजर का हलवा खाने के बाद पुलिस मुख्यालय के कुछ पुलिसकर्मियों के बीमार होने की घटना से जुड़ी हुई है। हालांकि जेडीए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि दोनों घटनाओं का कोई संबंध नहीं है।

कोर्ट आदेश और शपथ पत्र की अनदेखी

जेडीए अधिकारियों के अनुसार मिष्ठान भंडार वाले भूखंड पर बने इस होटल की सील वर्ष 2023 में कोर्ट आदेश से खोली गई थी। निर्माणकर्ता ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर छह माह में अवैध निर्माण हटाने का वादा किया था। लेकिन अवैध निर्माण हटाने के बजाय होटल का निर्माण पूरा कर लिया गया और एक वर्ष से होटल संचालित हो रहा था।

कौन देगा इनके जवाब

  • होटल एक वर्ष से संचालित हो रहा था, जेडीए ने अब कार्रवाई क्यों की?
  • शपथ पत्र की पालना नहीं हो रही थी, उस समय जेडीए निगरानी क्यों नहीं कर रहा था?
  • होटल चालू होने के एक वर्ष बाद प्रवर्तन शाखा को कार्रवाई की याद क्यों आई?

जेडीए अफसरों और पक्षकारों की प्रतिक्रिया

होटल संचालक मदन लाल शर्मा ने कहा कि होटल एक वर्ष से संचालित हो रहा था। मिष्ठान भंडार की घटना से होटल का कोई संबंध नहीं है। वहीं जेडीए के पुलिस उप महानि​रीक्षक राहुल कोटोकी ने कहा कि दो वर्ष पहले कोर्ट आदेश से निर्माणाधीन होटल की सील खोली गई थी। शपथ पत्र की जानकारी मुझे नहीं है। होटल एक वर्ष से चल रहा था। मिष्ठान भंडार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

अन्य स्थानों पर भी कार्रवाई

जेडीए प्रवर्तन शाखा ने वाटिका, सिमलिया रोड पर दो बीघा, बीलवा में एक बीघा और सीतापुरा में एक बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी सृजित की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान मिट्टी-ग्रेवल की सड़कों और भूखंडों की बाउंड्रीवाल को ध्वस्त कर दिया। सहकार मार्ग पर भी कार्रवाई की गई, जहां अंडरपास तक आते-आते सड़क संकरी हो जाती है। कार्रवाई के दौरान 45 स्थानों से अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए।

Updated on:

16 Dec 2025 07:42 am

Published on:

16 Dec 2025 07:41 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: दो साल पहले अवैध निर्माण हटाने का दिया झूठा शपथ पत्र, जेडीए ने अब सील की होटल

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Rajasthan Medical : सीएम भजनलाल का तोहफा, राजस्थान के अस्पतालों में 100 से अधिक विशिष्ट जांचें होंगी फ्री

CM Bhajanlal gift Rajasthan hospitals More than 100 specialized tests will be free
जयपुर

दिल्ली की धुंध से जयपुर एयरपोर्ट बेहाल, कम विजिबिलिटी से उड़ानों में अफरा-तफरी, यात्री 3 घंटे तक विमान में कैद

दिल्ली से फ्लाइट डायवर्ट, जयपुर एयरपोर्ट पर विमानों का जाम, पत्रिका फोटो
जयपुर

चुनाव के बाद ही तय होगा भारत के प्रति बांग्लादेश का रुख

ओपिनियन

Jaipur: PM मोदी के खिलाफ विवादित नारा लगाने वाली कांग्रेसी नेता ने कहा- माफी का सवाल ही नहीं

Controversial statement, Controversial statement against PM, Manjulata Meena, Congress leader, Jaipur News, Rajasthan News
जयपुर

50 से अधिक टीमें और 100 मुकाबले, 24 से 28 दिसंबर तक होगा क्रिकेट लीग का आयोजन, ट्रॉफी लॉन्च

जयपुर
Patrika Site Logo

