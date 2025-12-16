Jaipur: दो साल पहले अवैध निर्माण हटाने का दिया झूठा शपथ पत्र, जेडीए ने अब सील की होटल

जेडीए ने 32 मंजिला इमारत की सील, पत्रिका फाइल फोटो
Jda Action in Jaipur: जयपुर। जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने गांधी नगर मोड स्थित एक होटल को सील कर दिया। जेडीए ने इस होटल को अवैध निर्माण बताया। तीन मंजिला होटल में 30 कमरे बने थे, जिनमें से करीब 12 कमरों में मेहमान ठहरे हुए थे। कार्रवाई से पहले टीम ने होटल खाली करवाया और उसके बाद प्रवेश व निकास द्वार पर ईंटों की दीवार खड़ी कर होटल को सील कर दिया। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि यह कार्रवाई 11 दिसंबर को शंकर मिष्ठान भंडार से गाजर का हलवा खाने के बाद पुलिस मुख्यालय के कुछ पुलिसकर्मियों के बीमार होने की घटना से जुड़ी हुई है। हालांकि जेडीए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि दोनों घटनाओं का कोई संबंध नहीं है।
जेडीए अधिकारियों के अनुसार मिष्ठान भंडार वाले भूखंड पर बने इस होटल की सील वर्ष 2023 में कोर्ट आदेश से खोली गई थी। निर्माणकर्ता ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर छह माह में अवैध निर्माण हटाने का वादा किया था। लेकिन अवैध निर्माण हटाने के बजाय होटल का निर्माण पूरा कर लिया गया और एक वर्ष से होटल संचालित हो रहा था।
होटल संचालक मदन लाल शर्मा ने कहा कि होटल एक वर्ष से संचालित हो रहा था। मिष्ठान भंडार की घटना से होटल का कोई संबंध नहीं है। वहीं जेडीए के पुलिस उप महानिरीक्षक राहुल कोटोकी ने कहा कि दो वर्ष पहले कोर्ट आदेश से निर्माणाधीन होटल की सील खोली गई थी। शपथ पत्र की जानकारी मुझे नहीं है। होटल एक वर्ष से चल रहा था। मिष्ठान भंडार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
जेडीए प्रवर्तन शाखा ने वाटिका, सिमलिया रोड पर दो बीघा, बीलवा में एक बीघा और सीतापुरा में एक बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी सृजित की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान मिट्टी-ग्रेवल की सड़कों और भूखंडों की बाउंड्रीवाल को ध्वस्त कर दिया। सहकार मार्ग पर भी कार्रवाई की गई, जहां अंडरपास तक आते-आते सड़क संकरी हो जाती है। कार्रवाई के दौरान 45 स्थानों से अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए।
