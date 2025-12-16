Rajasthan: पुलिस का बड़ा धमाका, 64 साइबर ठग अरेस्ट…बड़ी मात्रा में SIM, फोन, कैश, ATM, पासबुक और कारें बरामद….

ऑपरेशन की सबसे बड़ी सफलता जयपुर ग्रामीण और अलवर जिलों में दर्ज की गई। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण में 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, और एक कार, 27 मोबाइल फोन तथा 17 एटीएम कार्ड जब्त किए गए। अलवर में सर्वाधिक 07 मुकदमे दर्ज किए गए और 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यहाँ ₹24,800 नकद राशि और एक स्विफ्ट कार जब्त की। खैरथल-तिजारा में 05 मुकदमे दर्ज हुए और 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। अन्य जिलों जैसे भिवाड़ी (05 गिरफ्तार), झुंझुनू (07 गिरफ्तार), सीकर (03 गिरफ्तार), दौसा (02 गिरफ्तार) और कोटपूतली-बहरोड़ (02 गिरफ्तार) में भी महत्वपूर्ण गिरफ्तारियाँ की गईं।