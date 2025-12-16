16 दिसंबर 2025,

जयपुर

डीजीपी राजीव शर्मा ने थामी झाडू, पुलिस मुख्यालय में चला स्वच्छ कार्यालय अभियान

राजस्थान सरकार के सफल दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में विशेष स्वच्छ कार्यालय अभियान आयोजन किया गया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Dec 16, 2025

फोटो पत्रिका

जयपुर। राजस्थान सरकार के सफल दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में विशेष स्वच्छ कार्यालय अभियान आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक चले इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छ, स्वस्थ और अनुशासित कार्य वातावरण को बढ़ावा देना रहा। अभियान की खास बात यह रही कि महानिदेशक पुलिस (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा ने स्वयं अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ झाड़ू थामकर सफाई कार्य में जुटे।

डीजीपी सक्रिय सहभागिता से पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों में उत्साह देखने को मिला। उन्हें सफाई करते देख अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी प्रेरित हुए और एक घंटे तक अपने-अपने कार्यालय कक्षों की सफाई की।

एडीजी स्तर के अधिकारियों ने किया निरीक्षण

स्वच्छता अभियान को प्रभावी बनाने के लिए डीजीपी ने पुलिस मुख्यालय के द्वितीय तल का स्वयं निरीक्षण किया, जबकि अन्य तलों के कार्यलयों के निरीक्षण की जिम्मेदारी एडीजी स्तर के अधिकारियों को सौंपी। अपराह्न तीन बजे बाद हुए निरीक्षण के दौरान स्वच्छता के साथ-साथ कार्यालयों के रखरखाव और कार्यक्षमता का भी आकलन किया गया।

ग्राउंड और प्रथम तल पर एडीजी आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण डॉ. प्रशाखा माथुर, तृतीय तल पर डीजी कानून एवं व्यवस्था संजय अग्रवाल, चतुर्थ तल पर डीजी प्रशिक्षण एवं यातायात अनिल पालीवाल, पांचवें तल पर एडीजी सतर्कता एस. सेंगाथिर, छठे तल पर एडीजी इंटेलीजेंस प्रफुल्ल कुमार और सांतवें तल पर एडीजी पुलिस हाउसिंग भूपेन्द्र साहू ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद डीजीपी ने संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट लेकर अधिकारियों को कार्यालय को वर्षभर स्वच्छ रखने के निर्देश दिए और स्वच्छता को दैनिक आदत बनाने पर जोर दिया।

मुख्यालय के निर्देश पर यह अभियान केवल पीएचक्यू तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राज्यभर की सभी पुलिस इकाइयों में अनिवार्य सहभागिता के साथ संचालित किया गया। इसके माध्यम से पूरे पुलिस बल को स्वच्छ, स्वस्थ और अनुशासित कार्य वातावरण का महत्वपूर्ण संदेश दिया गया।

कारागार विभाग में भी चला स्वच्छता अभियान

महानिदेशक कारागार अशोक कुमार राठौड़ के निर्देशानुसार प्रदेश की सभी जेलों में अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्रमदान कर कार्यालयों की साफ-सफाई की। जयपुर स्थित कारागार मुख्यालय में यह उपमहानिरीक्षक मोनिका अग्रवाल, अधीक्षक महेश चंद बैरवा और उपाधीक्षक एवं नोडल अधिकारी रमाकांत शर्मा की देखरेख में संपन्न हुआ।

