डीजीपी राजीव शर्मा ने थामी झाडू, पुलिस मुख्यालय में चला स्वच्छ कार्यालय अभियान

ग्राउंड और प्रथम तल पर एडीजी आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण डॉ. प्रशाखा माथुर, तृतीय तल पर डीजी कानून एवं व्यवस्था संजय अग्रवाल, चतुर्थ तल पर डीजी प्रशिक्षण एवं यातायात अनिल पालीवाल, पांचवें तल पर एडीजी सतर्कता एस. सेंगाथिर, छठे तल पर एडीजी इंटेलीजेंस प्रफुल्ल कुमार और सांतवें तल पर एडीजी पुलिस हाउसिंग भूपेन्द्र साहू ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद डीजीपी ने संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट लेकर अधिकारियों को कार्यालय को वर्षभर स्वच्छ रखने के निर्देश दिए और स्वच्छता को दैनिक आदत बनाने पर जोर दिया।