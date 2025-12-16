डमी अभ्यर्थी बैठाकर चयनित हुआ अध्यापक गिरफ्तार

एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी देवीलाल (25) सिणधरी बालोतरा का रहने वाला है। आरोपी ने स्वयं परीक्षा में शामिल होने के बजाय अपने स्थान पर देवाराम नामक व्यक्ति को परीक्षा में बैठाया था। प्री-रीट परीक्षा 2022 एवं तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन 25 फरवरी 2023 को किया गया था। इस परीक्षा को लेकर एसओजी को गोपनीय सूचना मिली कि देवीलाल जाट, जो वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालीराणों की ढाणी बोडवा, ब्लॉक बायतु, जिला बालोतरा में पदस्थापित है, स्वयं परीक्षा में शामिल नहीं हुआ था।