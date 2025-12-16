16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

जयपुर

डमी अभ्यर्थी बैठाकर चयनित हुआ अध्यापक गिरफ्तार

स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 में डमी अभ्यर्थी बैठाकर चयनित हुए अध्यापक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस मामले में अध्यापक की जगह परीक्षा देने वाले आरोपी देवाराम को गिरफ्तार कर चुकी है।

जयपुर

Lalit Tiwari

Dec 16, 2025

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 में डमी अभ्यर्थी बैठाकर चयनित हुए अध्यापक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस मामले में अध्यापक की जगह परीक्षा देने वाले आरोपी देवाराम को गिरफ्तार कर चुकी है।

एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी देवीलाल (25) सिणधरी बालोतरा का रहने वाला है। आरोपी ने स्वयं परीक्षा में शामिल होने के बजाय अपने स्थान पर देवाराम नामक व्यक्ति को परीक्षा में बैठाया था। प्री-रीट परीक्षा 2022 एवं तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन 25 फरवरी 2023 को किया गया था। इस परीक्षा को लेकर एसओजी को गोपनीय सूचना मिली कि देवीलाल जाट, जो वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालीराणों की ढाणी बोडवा, ब्लॉक बायतु, जिला बालोतरा में पदस्थापित है, स्वयं परीक्षा में शामिल नहीं हुआ था।

सूचना के आधार पर जांच की गई तो सामने आया कि देवीलाल के स्थान पर देवाराम ने परीक्षा दी थी। जांच में परीक्षा फार्म में लगी फोटो, उपस्थिति पत्रक पर मौजूद फोटो और हस्ताक्षर देवीलाल के विवादरहित दस्तावेजों से मेल नहीं खा रहे थे। पूछताछ में खुलासा हुआ कि देवीलाल ने देवाराम से पांच लाख रुपए में सौदा तय किया था, जिसमें से परीक्षा देने के बाद तीन लाख रुपए का भुगतान किया गया था।

एसओजी ने पहले देवाराम को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसने डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने की बात स्वीकार की। इसके बाद एसओजी के एएसपी मोहेश चौधरी के नेतृत्व में टीम ने देवीलाल की तलाश शुरू की। शिकायत के बाद से ही देवीलाल स्वयं को पूरी तरह आइसोलेट किए हुए था और विद्यालय से भी अनुपस्थित चल रहा था। एसओजी टीम ने सूचना मिलने के बाद देवीलाल जाट को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है।

Published on:

16 Dec 2025 10:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / डमी अभ्यर्थी बैठाकर चयनित हुआ अध्यापक गिरफ्तार

