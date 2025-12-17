Muhana Mandi : थोक सब्जी मंडी में आज टमाटर हुआ और महंगा, लहसुन के दामों में उछाल, फूल गोभी व हरी मटर सस्ती

जयपुर। राजधानी जयपुर ​िस्थत प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज टमाटर और लहसुन के दामों में उछाल देखा गया। आज थोक मंडी में जहां टमाटर 30 से 48 रुपए के बीच बिका तो वहीं लहसुन के दाम आज 100 से 140 रुपए के बीच बोले गए। इनके अलावा आज थोक मंडी में ​भिंडी व ग्वार फली भी महंगी बिकी। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दाम या तो यथावत रहे या नीचे आए हैं। दूसरी ओर मुहाना मंडी ​िस्थत आलू प्याज मंडी में आज आलू-प्याज के दामों में गिरावट देखने को मिली। आज थोक मंडी में नया-पुराना आलू 3 से 9 रुपए के बीच बिका तो प्याज के दाम भी 10 से 20 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।