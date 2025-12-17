17 दिसंबर 2025,

बुधवार

जयपुर

Muhana Mandi : थोक सब्जी मंडी में आज टमाटर हुआ और महंगा, लहसुन के दामों में उछाल, फूल गोभी व हरी मटर सस्ती

राजधानी जयपुर ​िस्थत प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज टमाटर और लहसुन के दामों में उछाल देखा गया। आज थोक मंडी में जहां टमाटर 30 से 48 रुपए के बीच बिका तो वहीं लहसुन के दाम आज 100 से 140 रुपए के बीच बोले गए। इनके अलावा आज थोक मंडी में ​भिंडी व ग्वार फली भी महंगी बिकी।

जयपुर

image

Murari

Dec 17, 2025

- मुहाना आलू-प्याज मंडी में आज आलू-प्याज के दामों में गिरावट

जयपुर। राजधानी जयपुर ​िस्थत प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज टमाटर और लहसुन के दामों में उछाल देखा गया। आज थोक मंडी में जहां टमाटर 30 से 48 रुपए के बीच बिका तो वहीं लहसुन के दाम आज 100 से 140 रुपए के बीच बोले गए। इनके अलावा आज थोक मंडी में ​भिंडी व ग्वार फली भी महंगी बिकी। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दाम या तो यथावत रहे या नीचे आए हैं। दूसरी ओर मुहाना मंडी ​िस्थत आलू प्याज मंडी में आज आलू-प्याज के दामों में गिरावट देखने को मिली। आज थोक मंडी में नया-पुराना आलू 3 से 9 रुपए के बीच बिका तो प्याज के दाम भी 10 से 20 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 45 से 48 रुपए

टमाटर देसी 30 से 40 रुपए

मटर 35 से 42 रुपए

मिर्ची 20 से 22 रुपए

बारीक मिर्च 40 से के 42 रुपए

फूल गोभी 15 से 20 रुपए

पत्ता गोभी 10 से 12 रुपए

करेला 45 से 50 रुपए

शिमला मिर्च 20 से 25 रुपए

नींबू 27 से 28 रुपए

लोकी 20 से 22 रुपए

भिंडी 70 से 85 रुपए

अदरक 52 रुपए 53

ग्वार फली 100 से 110 रुपए

बैंगन 15 से 20 रुपए

कद्दू 9 से 10 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 12 से 14 रुपए

टिंडा 15 से 17 रुपए

गाजर 12 से 17 रुपए

मूली 8 से 10 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

---------------------------------------------------

लहसुन हुआ महंगा

आलू नया 8 से 9 रुपए

आलू पुराना 3 से 8 रुपए

प्याज 10 से 20 रुपए

लहसुन 50 से 140 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

Published on:

17 Dec 2025 11:45 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : थोक सब्जी मंडी में आज टमाटर हुआ और महंगा, लहसुन के दामों में उछाल, फूल गोभी व हरी मटर सस्ती

