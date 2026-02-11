Rajasthan Budget 2026 : यूपी-एमपी में खुलेंगे सरस के आउटलेट, पशुपालकों के लिए दीया कुमारी ने की कई घोषणाएं

Rajasthan Budget 2026 : राजस्थान विधानसभा में आज बुधवार को वित्त मंत्री दीया कुमारी ने राजस्थान बजट 2026 में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी डेवलपमेंट फंड को ₹1000 करोड़ से बढ़ाकर ₹2000 करोड़ कर दिया है। साथ ही दीया कुमारी ने यह घोषणा की है कि अब यूपी-एमपी में भी सरस, आउटलेट खोलेगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा।