Rajasthan Budget 2026: शहर से गांव तक विकास, बजट में पुलों की बड़ी सौगात, टोंक में 130 करोड़ से बनेगी एलिवेटेड रोड

जयपुर। राजस्थान बजट 2026-27 में एलिवेटेड और पुल निर्माण को लेकर बड़े ऐलान किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विभिन्न जिलों में उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण की घोषणाएं कीं। टोंक में 130 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड रोड का निर्माण प्रस्तावित है। झालावाड़, उदयपुर, भीलवाड़ा सहित कई जिलों में नदी और प्रमुख मार्गों पर नए पुल बनाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से यातायात सुगम होगा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी।
