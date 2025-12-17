टैक्सी कारों पर कर पड़ोसी राज्यों की तरह होएसोसिएशन ने राज्य बजट में टैक्सी कारों पर लगने वाले करों को हरियाणा और गुजरात जैसे पड़ोसी राज्यों के अनुरूप वार्षिक, अर्द्धवार्षिक या तिमाही आधार पर करने की मांग की। इसके साथ ही बीमा प्रीमियम तय करते समय नो क्लेम बोनस (एनसीबी) का लाभ टैक्सी मालिकों को भी दिए जाने पर जोर दिया गया। मांग यह भी रही कि प्राइवेट नंबर प्लेट वाले वाहनों को टैक्सी के रूप में चलाने पर सख्त कार्रवाई हो। ऐसे मामलों में पंजीयन निरस्त कर वाहन जब्त किए जाएं, ताकि नियमों का पालन करने वाले टैक्सी मालिकों के साथ अन्याय न हो। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एसोसिएशन ने सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों और पर्यटन होटलों में टैक्सी ड्राइवरों के लिए जनसुविधाएं अनिवार्य करने की मांग रखी। साथ ही राज्य सरकार से संस्था कार्यालयों और ड्राइवरों के विश्राम स्थलों के लिए भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया।ऐप टैक्सी पर अलग नियमों की मांगओला-उबर जैसी ऐप आधारित टैक्सियों को लेकर एसोसिएशन ने सुरक्षा के लिहाज से वाहनों की सूची, ड्राइवरों की वर्दी और टैक्सी के रंग तय करने की मांग की। साथ ही इन टैक्सियों के लिए शहर या जिला स्तर का ही परमिट लागू करने पर जोर दिया गया।