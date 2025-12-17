रिजर्वेशन न मिलने से नए साल में घूमने जाने का प्लान हो रहा फेल, ट्रेनों में नो रूम

फाइल फोटो
बीना. दिसंबर की छुट्टियों और नए साल में घूमने जाने के लिए यात्रियों को किसी भी ट्रेन में जगह नहीं मिल रही है। हालत यह है कि अभी भी कई ट्रेन में पैर रखने की जगह भी नहीं मिल रही है। ऐसे में वह गेट पर लटककर भी सफर करने को मजबूर हैं। इसके अलावा लंबी दूरी की यात्रा के लिए रिजर्वेशन कराने लोग भटक रहे हैं। अब यात्रियों को केवल तत्काल टिकट से ही आस है।
मौजूदा समय में टिकट काउंटर पर विभिन्न शहरों के लिए रोजाना करीब 200 से अधिक रिजर्वेशन हो रहे हैं। आरक्षित और अनारक्षित टिकट लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर खासी भीड़ नजर आ रही। रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर पर इन दिनों रिजर्वेशन के लिए भीड़ हो रही है। ऐसे में मजबूरी में लोग इ-टिकट का सहारा ले रहे हैं। नए साल पर लोग जम्मू, मथुरा सहित अन्य शहरों की यात्रा करने के लिए जाने का प्लान बना रहे हैं।
स्पेशल ट्रेन से भी नहीं बन रही बात
रेलवे ने कई स्पेशल टे्रन चलाने की घोषणा भी की हैं, लेकिन इनसे भी लोगों की बात नहीं बन रही है। क्योंकि इनकी संख्या और रूट निश्चित है। इसलिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्पेशल ट्रेन में यात्रियों को अतिरिक्त किराया भी देना पड़ रहा है।
कामकाज छोड़कर लग रहे रिजर्वेशन के लिए लाइन में
निजी बैंक में काम करने वाले मुकेश श्रीवास्तव ने बताया कि उन्हें परिवार के साथ घूमने के लिए जाना है पर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। इसके बाद उन्होंने सोमवार को अवकाश केवल रिजर्वेशन कराने के लिया है। इसी प्रकार अन्य लोग भी सुबह से जाकर रिजर्वेशन के लिए लाइन में लग रहे हैं।
मथुरा जाने के लिए
केरला एक्सप्रेस - नो रूम
कर्नाटक एक्सप्रेस - नो रूम
नांदेड़ एक्सप्रेस - नो रूम
गोंडवाना एक्सप्रेस - नो रूम
जीटी एक्सप्रेस - नो रूम
मंगला एक्सप्रेस - नो रूम
दक्षिण एक्सप्रेस - नो रूम
सचखंड एक्सप्रेस - नो रूम
समता एक्सप्रेस - नो रूम
पठानकोट एक्सप्रेस - नो रूम
हीराकुंड एक्सप्रेस - नो रूम
छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस - नो रूम
वैष्णोदेवी जाने के लिए
मालवा एक्सप्रेस - नो रूम
झेलम एक्सप्रेस - नो रूम
उज्जैन जाने वाली
कटिहार-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस - नो रूम
रक्सौल-वत्वा एक्सप्रेस - नो रूम
महाकाल एक्सप्रेस - 108
पटना-अहमदाबाद एक्सप्रेस - नो रूम
गोरखपुर जंक्शन एक्सप्रेस - नो रूम
साबरमति एक्सप्रेस - नो रूम
बड़ी खबरेंView All
सागर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग