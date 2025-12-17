रिजर्वेशन न मिलने से नए साल में घूमने जाने का प्लान हो रहा फेल, ट्रेनों में नो रूम

बीना. दिसंबर की छुट्टियों और नए साल में घूमने जाने के लिए यात्रियों को किसी भी ट्रेन में जगह नहीं मिल रही है। हालत यह है कि अभी भी कई ट्रेन में पैर रखने की जगह भी नहीं मिल रही है। ऐसे में वह गेट पर लटककर भी सफर करने को मजबूर हैं। इसके अलावा लंबी दूरी की यात्रा के लिए रिजर्वेशन कराने लोग भटक रहे हैं। अब यात्रियों को केवल तत्काल टिकट से ही आस है।

मौजूदा समय में टिकट काउंटर पर विभिन्न शहरों के लिए रोजाना करीब 200 से अधिक रिजर्वेशन हो रहे हैं। आरक्षित और अनारक्षित टिकट लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर खासी भीड़ नजर आ रही। रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर पर इन दिनों रिजर्वेशन के लिए भीड़ हो रही है। ऐसे में मजबूरी में लोग इ-टिकट का सहारा ले रहे हैं। नए साल पर लोग जम्मू, मथुरा सहित अन्य शहरों की यात्रा करने के लिए जाने का प्लान बना रहे हैं।