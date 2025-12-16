आधी रात आए बदमाशों ने कंप्यूटर की दुकान में लगा दी आग, ऊपर सो रहा परिवार बाल-बाल बचा

दुकान के ऊपर ही अरविंद अपने परिवार के साथ रहते हैं। आग लगने से जैसे ही धुंआ उठा तो उनका दम घुटने लगा। सांस लेने में परेशानी हुई तो नींद खुल गई। आग देखकर फौरन परिवार को उठाया और आग बुझाने की कोशिश की। समय रहते आग पर काबू पर लिया नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। तब-तक आग बुझा पाते उतनी देर में दुकान में रखा सामान, कंप्यूटर, मशीन, फर्नीचर और जरूरी दस्तावेज जल चुके थे।