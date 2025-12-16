आधी रात आए बदमाशों ने कंप्यूटर की दुकान में लगा दी आग, ऊपर सो रहा परिवार बाल-बाल बचा

सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुलिस कर रही जांच
सागर. जरुआखेड़ा बस स्टैंड पर रविवार की रात एक व्यक्ति ने कंप्यूटर दुकान में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग का धुआं उठता देख पहली मंजिल पर सो रहे दुकानदार की नींद खुल गई और उसने समय रहते आग बुझा दी। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। अब पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है।
बस स्टैंड पर अरविंद विश्वकर्मा की आदिति कंप्यूटर नाम से ऑनलाइन की दुकान है। रविवार-सोमवार की रात 11.58 बजे दो बदमाश बाइक से आए और दुकान की शटर पर बोतल से पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इसके बाद दोनों फरार हो गए। गनीमत रही कि वारदात में कोई हताहत नहीं हुआ।
दुकान के ऊपर ही अरविंद अपने परिवार के साथ रहते हैं। आग लगने से जैसे ही धुंआ उठा तो उनका दम घुटने लगा। सांस लेने में परेशानी हुई तो नींद खुल गई। आग देखकर फौरन परिवार को उठाया और आग बुझाने की कोशिश की। समय रहते आग पर काबू पर लिया नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। तब-तक आग बुझा पाते उतनी देर में दुकान में रखा सामान, कंप्यूटर, मशीन, फर्नीचर और जरूरी दस्तावेज जल चुके थे।
घटना के बाद जरुआखेड़ा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और नुकसान का पंचनामा बनाया। सीसीटीवी में बदमाशों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस सभी पहलू और घटना के पीछे के कारणों की जांच कर रही है। चौकी प्रभारी अनिल कुजूर ने बताया कि आस-पड़ोस के लोगों और परिजनों से पूछताछ कर रहे है। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
