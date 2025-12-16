देवरी विधायक पर क्षेत्र के पटवारी से मारपीट व अभद्रता करने के आरोप, विधायक बोले- आरोप निराधार, प्रमाण प्रस्तुत करें

मध्य प्रदेश पटवारी संघ की जिला शाखा ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, तीन दिन में कार्रवाई न होने पर अपना बस्ता तहसीलों में जमा करने की चेतावनी
सागर. सोमवार को मध्य प्रदेश पटवारी संघ की जिला शाखा के पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर देवरी विधायक बृजबिहारी पटैरिया पर पटवारी के साथ मारपीट, अभद्रता करने के आरोप लगाए। पटवारी संघ की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि गौरझामर में पटवारी हल्का नंबर-8 में पदस्थ पटवारी दुर्गेश चढ़ार 13 दिसंबर को एसडीएम के निर्देश पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में ड्यूटी लगी थी।
कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों का विवाद हो गया, जिसकी सूचना देने के लिए दुर्गेश थाने चले गए। इसके बाद देवरी विधायक पटैरिया कार्यक्रम स्थल पर आ गए और उन्हें एक व्यक्ति से मुझे वहां बुलवाया। जब दुर्गेश वहां पहुंचा तो विधायक ने मारपीट, अभद्रता व गाली-गलौच की। पटवारी संघ ने उक्त मामले में तीन दिन के अंदर एफआइआर दर्ज करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि एफआइआर दर्ज नहीं होती तो वे संबंधित तहसील में बस्ता जमा कर देंगे।
वहीं इन आरोपों को देवरी विधायक पटैरिया ने निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि पटवारी द्वारा मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है। यदि ऐसे प्रमाण हैं, तो प्रस्तुत करें। कानून सभी के लिए एक समान है। हल्का पटवारी राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर ऐसे आरोप लगा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
सागर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग