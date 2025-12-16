देवरी विधायक पर क्षेत्र के पटवारी से मारपीट व अभद्रता करने के आरोप, विधायक बोले- आरोप निराधार, प्रमाण प्रस्तुत करें

कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों का विवाद हो गया, जिसकी सूचना देने के लिए दुर्गेश थाने चले गए। इसके बाद देवरी विधायक पटैरिया कार्यक्रम स्थल पर आ गए और उन्हें एक व्यक्ति से मुझे वहां बुलवाया। जब दुर्गेश वहां पहुंचा तो विधायक ने मारपीट, अभद्रता व गाली-गलौच की। पटवारी संघ ने उक्त मामले में तीन दिन के अंदर एफआइआर दर्ज करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि एफआइआर दर्ज नहीं होती तो वे संबंधित तहसील में बस्ता जमा कर देंगे।