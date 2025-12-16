16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

देवरी विधायक पर क्षेत्र के पटवारी से मारपीट व अभद्रता करने के आरोप, विधायक बोले- आरोप निराधार, प्रमाण प्रस्तुत करें

मध्य प्रदेश पटवारी संघ की जिला शाखा ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, तीन दिन में कार्रवाई न होने पर अपना बस्ता तहसीलों में जमा करने की चेतावनी सागर. सोमवार को मध्य प्रदेश पटवारी संघ की जिला शाखा के पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर देवरी विधायक बृजबिहारी पटैरिया पर पटवारी के साथ मारपीट, अभद्रता करने के [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

Nitin Sadaphal

Dec 16, 2025

मध्य प्रदेश पटवारी संघ की जिला शाखा ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, तीन दिन में कार्रवाई न होने पर अपना बस्ता तहसीलों में जमा करने की चेतावनी

सागर. सोमवार को मध्य प्रदेश पटवारी संघ की जिला शाखा के पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर देवरी विधायक बृजबिहारी पटैरिया पर पटवारी के साथ मारपीट, अभद्रता करने के आरोप लगाए। पटवारी संघ की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि गौरझामर में पटवारी हल्का नंबर-8 में पदस्थ पटवारी दुर्गेश चढ़ार 13 दिसंबर को एसडीएम के निर्देश पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में ड्यूटी लगी थी।

कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों का विवाद हो गया, जिसकी सूचना देने के लिए दुर्गेश थाने चले गए। इसके बाद देवरी विधायक पटैरिया कार्यक्रम स्थल पर आ गए और उन्हें एक व्यक्ति से मुझे वहां बुलवाया। जब दुर्गेश वहां पहुंचा तो विधायक ने मारपीट, अभद्रता व गाली-गलौच की। पटवारी संघ ने उक्त मामले में तीन दिन के अंदर एफआइआर दर्ज करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि एफआइआर दर्ज नहीं होती तो वे संबंधित तहसील में बस्ता जमा कर देंगे।

वहीं इन आरोपों को देवरी विधायक पटैरिया ने निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि पटवारी द्वारा मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है। यदि ऐसे प्रमाण हैं, तो प्रस्तुत करें। कानून सभी के लिए एक समान है। हल्का पटवारी राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर ऐसे आरोप लगा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Dec 2025 10:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / देवरी विधायक पर क्षेत्र के पटवारी से मारपीट व अभद्रता करने के आरोप, विधायक बोले- आरोप निराधार, प्रमाण प्रस्तुत करें

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भगवान श्रीराम को युवावस्था में जामवंत के अनुभव का लाभ मिला, तो समुद्र को भी रास्ता छोडऩा पड़ा: भूपेंद्र सिंह

सागर

आधी रात आए बदमाशों ने कंप्यूटर की दुकान में लगा दी आग, ऊपर सो रहा परिवार बाल-बाल बचा

सागर

गल्ला मंडी में दिनदहाड़े 20 लाख की लूट, ऑटो से आए बदमाशों ने मुनीम पर हमला कर नोटों से भरा बैग छीना

सागर

स्कूल बस में नहीं मिला इमरजेंसी गेट, पांच हजार का लगाया जुर्माना, आरटीओ की टीम ने 27 बसों की जांच की

सागर

मकरोनिया क्षेत्र में तीन दिन बंद रही जलापूर्ति तो नपा प्रशासन ने एक करोड़ रुपए जमा किए

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.