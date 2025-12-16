भगवान श्रीराम को युवावस्था में जामवंत के अनुभव का लाभ मिला, तो समुद्र को भी रास्ता छोडऩा पड़ा: भूपेंद्र सिंह

एमपीइबी पेंशनर्स एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन
सागर. आयु कितनी हो गई यह नहीं सोचें, हर सुबह की शुरुआत नई ऊर्जा से करें। आप सभी के पास जीवन का बड़ा अनुभव है। नवीन विचारों और अनुभव का संगम हो, तब निर्णय प्रक्रिया सटीक हो जाती है। भगवान श्रीराम को युवावस्था में बुजुर्ग जामवंत जी के अनुभव का लाभ मिला, तो समुद्र को भी रास्ता छोडऩा पड़ा। यह बात पूर्व गृहमंत्री सह खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन सागर क्षेत्र के वार्षिक सम्मेलन व आमसभा में कही। उन्होंने कहा कि हमारी जीवन शैली, बोली भाषा, परंपराएं हमें धर्म और संस्कृति से मिलते हैं। धर्म और संस्कृति नहीं होगी तो हमारा समाज संस्कारहीन समाज हो जाएगा। पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्यों से कहा कि हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई बल्कि जिम्मेदारी शुरू हुई है। अब आपको समाज और देश के लिए काम करना है। जो हमारे आने वाली पीढ़ी हैं।
उन्होंने बताया कि रुद्राक्ष धाम मंदिर प्रांगण में भगवान श्री हनुमान जी का दक्षिण मुखी मंदिर हमने बनाया है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 1 फरवरी 2026 को रुद्राक्ष धाम सागर में है। 31 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक सात दिन दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक पं. प्रेमभूषण महाराज की राम कथा होगी। इस आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। इस मौके पर मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल पेंशन संगठन सागर के अध्यक्ष वाइके सिंघई, सचिव व कार्यक्रम के संचालक राम लखन श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष अनिल गुप्ता, संयुक्त सचिव राजीव श्रीवास्तव, संरक्षक सीएल सोनकर समेत अन्य उपस्थित रहे।
