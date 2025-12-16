मकरोनिया क्षेत्र में तीन दिन बंद रही जलापूर्ति तो नपा प्रशासन ने एक करोड़ रुपए जमा किए

सागर. मकरोनिया क्षेत्र में बीते तीन दिन से कुछ क्षेत्रों में सप्लाई नहीं हुई थी। यह बात मकरोनिया नगरपालिका के अधिकारियों को भी पता थी और सप्लाई क्यों नहीं हो रही है, इसकी भी जानकारी लग चुकी थी। मकरोनिया नपा पर सागर नगर निगम का करीब 6 करोड़ रुपए बकाया है। यही वजह है कि जब राजघाट से जलापूर्ति बंद हुई तो नपा प्रशासन ने पैसों का प्रबंधन करना शुरू कर दिया। सोमवार को मकरोनिया नपा प्रशासन ने सागर नगर निगम को एक करोड़ रुपए की राशि बैंक के माध्यम से भेजी, जिसके बाद दोपहर में क्षेत्र की जलापूर्ति बहाल हो पाई।