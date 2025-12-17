रिफाइनरी प्रबंधन से शहर विकास को नहीं मिल रही सीएसआर राशि, सीएमओ दे चुके हैं प्रस्ताव

बीना. उद्योग स्थापित होने पर सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) के तहत क्षेत्र का विकास कराया जाता है, जिससे लोगों को मूलभूत सुविधाओं सहित शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का लाभ मिलता है। बीना में स्थित बीपीसीएल रिफाइनरी से भी क्षेत्र के लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन हमेशा से ही उपेक्षा के आरोप लगते आ रहे हैं। एसडीएम को भी यह जानकारी नहीं दी जा रही कि सीएसआर पर कितनी राशि खर्च होती है।

शहर विकास को लेकर कई बार प्रस्ताव रिफाइनरी प्रबंधन को दिए गए हैं, जिसमें कुछ कार्य ही किए जाते हैं। पिछले दिनों सीएमओ राहुल कुमार कौरव ने नगर पालिका के फिल्टर प्लांट पर सोलर पैनल लगवाने, कचरा गाड़ी उपलब्ध कराने, रोड साफ करने वाली मशीन, ट्रॉली डस्टबिन के साथ-साथ सामुदायिक भवनों पर सोलर पैनल, ब्रिज पर लगाने के लिए मॉड्यूलर सोलर पैनल, साइन बोर्ड सहित अन्य कार्यों का प्रस्ताव दिया है, जिसपर प्रबंधन ने सिर्फ कुछ डस्टबिन देने के लिए कहा है। इसके पहले भी कई बार प्रस्ताव दिए जा चुके हैं। रिफाइनरी से विकास कार्य न होने से परिषद भी नाराज है और शहर में आने वाले रिफाइनरी के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव भी रखा है।