‘वेटिंग टिकट’ वालों को भी मिलेगा खाना, IRCTC की ई-पैंट्री सेवा शुरू

इस नई व्यवस्था के तहत अब यात्री यात्रा से पहले ही अपना भोजन बुक कर सकेंगे। फिलहाल यह सेवा 25 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में लागू की गई है, जिनमें से पांच जोड़ी ट्रेनें जंक्शन पर रुकते हुए जाती हैं। आइआरसीटीसी द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ उन ट्रेनों के यात्रियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, जिनमें टिकट किराए में भोजन शामिल नहीं होता। अब यात्रियों को यात्रा के दौरान भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वह पहले से ही भोजन बुक कर सकेंगे और निर्धारित समय पर भोजन उनकी सीट तक पहुंचाया जाएगा।