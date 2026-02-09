भरका में फिर मचा तहलका, बदमाशों की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल

कोतवाली थाना क्षेत्र के सूबेदार वार्ड के भरका इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक घर के बाहर उत्पाद मचाते हुए दिख रहे हैं। वहीं एक युवक हाथ में धारदार बकानुमा हथियार लिए लगातार गाली देता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो शनिवार रात का है, वहीं इसमें दिखाई दे रहे युवक कथित तौर पर बिच्छू गैंग के सदस्य हो सकते हैं। खुलेआम इस तरह की धमकी देना और उत्पाद मचाना बदमाशों के बढ़ते हौसलों की ओर इशारा कर रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं पीडित परिवार ने घटना के बाद कोतवाली थाने में आवेदन देकर शिकायत की है।