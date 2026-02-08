शराब के नशे में चला रहा था कार, बैरिकेड्स से टकराकर हवा में उछली, चार फीट ऊंचे कंक्रीट स्ट्रक्चर पर गिरी

कार सागर से मालथौन की ओर जा रही थी। हादसे के बाद कार सवार नशे में ही सड़क पर पड़े रहे और नशाखोरी करते रहे। क्रेन की मदद से कार को नीचे उतारा गया। सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग टीम के आरपीओ लाल चौधरी, चालक भानु प्रताप और हेल्पर रोहित जाटव मौके पर पहुंचे। शराबियों की नशाखोरी ऐसी चली कि उन्होंने एम्बुलेंस से अस्पताल जाने के लिए भी मना कर दिया। मोबाइल फोन पर परिजनों से बात करते रहे। इसके बाद डायल-112 मौके पर पहुंची और फिर पुलिस ने उन्हें समझाइश देकर अस्पताल पहुंचाया। घायलों में एक की पहचान लाल साहब लोधी निवासी नया नगर गौरझामर के रूप में हुई है। दूसरे व्यक्ति की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है।