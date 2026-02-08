बाबा भोलेनाथ की निकलेगी शाही बारात के लिए रोशनी से जगमगाया शहर, जबलपुर से आईं लेजर और सरफी लाइट

महाशिवरात्रि पर लक्ष्मीपुरा स्थित देव सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर से जय महाकाल हिंदू संगठन द्वारा निकाली जाने वाली भव्य शाही बारात की तैयारियां जोरों पर हैं। चंपाबाग हनुमान मंदिर से शुरू होने वाली इस विशाल बारात के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रथम निमंत्रण दिया जा चुका है, जिसमें शाही वेशभूषा, झांकियां और ढोल-नगाड़ों के साथ शिवभक्त शामिल होंगे। इसके लिए तीनबत्ती गौर मूर्ति से लेकर राधा तिराहा तक लाइटिंग की जा रही है। मुख्य मार्गों के दोनों ओर सीरिज डाली गई है। जबलपुर से खास लेजर और सरफी लाइट भी मंगाई गई है। करीब 8 लाभ रुपए शहर को रोशन करने में खर्च किए जा रहे हैं। इसके साथ शिव बारात में दिल्ली की विशेष आतिशबाजी की जाएगी। लेजर आतिशबाजी में 3 लाख रुपए खर्च होंगे। जब भगवान शिव की बारात निकलेगी, तब आसमान रोशनी से जगमग होगा।