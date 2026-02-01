सड़क पार कर रही थीं महिलाएं, तेज रफ्तार पिकअप ने उड़ाया; एक की मौत

बता दें कि, रविवार को राजेंद्रग्राम में बाजार का दिन रहता हैं जहां लोगो की भीड होती हैं इसके बावजूद पिकअप चालक तेज रफ्तार में वाहन को चलाते हुए आ रहा था। यहां मुख्य मार्ग पर बस चालक वाहन को खड़ी कर यात्रियों का इंतजार भी करते रहते हैं जिसकी वजह से सड़क पर बेवजह ही जाम की स्थिति बनी रहती है। इस मामले पर राजेंद्र ग्राम थाना प्रभारी प्रकाश चंद्र कोल ने बताया कि मर्ग कायम करते हुए मामले की जांच की जा रही है इसके साथ ही घायलों के बयान लिए गए हैं और पिकअप वाहन को जप्त कर लिया गया है।