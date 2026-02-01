8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अनूपपुर

सड़क पार कर रही थीं महिलाएं, तेज रफ्तार पिकअप ने उड़ाया; एक की मौत

MP News: मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। जिसमें एक महिला की मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

अनूपपुर

image

Himanshu Singh

Feb 08, 2026

anuppur news

MP News: मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के रीवा–अमरकंटक मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार पिकअप वाहन चालक ने सड़क पार कर रही तीन महिलाओं को जोरदार टक्कर मार दी जिसमें एक महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई वहीं दो की हालत गंभीर है।

यह पूरी घटना राजेंद्र ग्राम वेटरनरी चिकित्सालय तिराहा के पास यह दुर्घटना हुई। बताया गया कि तीनों महिलाएं बाजार से घर जाने के लिए मुख्य मार्ग को पार कर रही थी इसी दौरान अनूपपुर की तरफ से तेज रफ्तार पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 21 जी 2032 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए तीनों महिलाओं को टक्कर मार दी। इसके बाद अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे खड़े बस के पीछे जा टकराया।

घायलों का इलाज जारी

इस दुघर्टना में बाजार करने आई 35 वर्षीय पप्पी बैगा पति अच्छे लाल बैगा निवासी ग्राम करौदापानी की चपेट में आने से मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं दो महिला 52 वर्षीय बतसिया बाई पति हेमराज लोकेश निवासी ग्राम जरही एवं 24 वर्षीय शिववती पति वृजमोहन निवासी ग्राम उमनिया गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसे स्थानीय लोगों ने पुष्पराजगढ़ समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जहां इलाज जारी हैं।

बता दें कि, रविवार को राजेंद्रग्राम में बाजार का दिन रहता हैं जहां लोगो की भीड होती हैं इसके बावजूद पिकअप चालक तेज रफ्तार में वाहन को चलाते हुए आ रहा था। यहां मुख्य मार्ग पर बस चालक वाहन को खड़ी कर यात्रियों का इंतजार भी करते रहते हैं जिसकी वजह से सड़क पर बेवजह ही जाम की स्थिति बनी रहती है। इस मामले पर राजेंद्र ग्राम थाना प्रभारी प्रकाश चंद्र कोल ने बताया कि मर्ग कायम करते हुए मामले की जांच की जा रही है इसके साथ ही घायलों के बयान लिए गए हैं और पिकअप वाहन को जप्त कर लिया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Feb 2026 06:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Anuppur / सड़क पार कर रही थीं महिलाएं, तेज रफ्तार पिकअप ने उड़ाया; एक की मौत

बड़ी खबरें

View All

अनूपपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शीतलहर की चपेट में एमपी का ये शहर, ठंड से जमी बर्फ, 0 डिग्री के करीब पहुंचा पारा

Amarkantak Weather
अनूपपुर

मंदिर में चोरी करने वाला पकड़ाया, छत्तीसगढ़ से जुड़े निकले तार, वारदात को अंजाम देते CCTV में हुआ था कैद

Anuppur News
अनूपपुर

एमपी में बीजेपी नेता के लॉज पर छापा, दो कमरों में मिले कपल

anuppur
अनूपपुर

दो राज्यों की ​टैक्सियों में उलझा विश्व प्रसिद्ध धर्मस्थल, आने जाने पर बढ़ा विवाद

Taxi dispute between two states at the world-famous religious site Amarkantak
अनूपपुर

एसआईआर : अधिकांश मतदाताओं के पास नहीं 2003 का रिकॉर्ड, बीएलओ को ऐप में भी नहीं मिल रहा

अनूपपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.