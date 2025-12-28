28 दिसंबर 2025,

रविवार

अनूपपुर

मंदिर में चोरी करने वाला पकड़ाया, छत्तीसगढ़ से जुड़े निकले तार, वारदात को अंजाम देते CCTV में हुआ था कैद

Anuppur News : हनुमान मंदिर में चोरी करने वाला छत्तीसगढ़ के दुर्ग से गिरफ्तार किया गया है। भगवान का मुकुट और दानपेटी चुराकर भागा था बदमाशा। पुलिस पूछताछ में अपने जर्म कबूल कर लिया है, वहीं उससे चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया है।

अनूपपुर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 28, 2025

Anuppur News

मंदिर में चोरी करने वाला पकड़ाया (Photo Source- Patrika)

Anuppur News :मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के बिजुरी थाना इलाके के बिजुरी नगर में स्थित हनुमान मंदिर में हुई चोरी की घटना ने एक तरफ जहां हनुमान भक्तों को आहत किया था तो वहीं शहर की फिजा में तनाव के हालात उत्पन्न कर दिए थे। हालांकि, इस सनसनीखेज वारदात का बिजुरी पुलिस ने खुलासा करते हुए मंदिर में चोरी करने वाले शातिर आरोपी को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से गिरफ्तार कर लिया है।

बीते 29-30 नवंबर की दरमियानी रात में चोरी की ये सनसनीखेज वारदात हुई है। मंदिर के पुजारी जीवनलाल द्विवेदी ने थाना बिजुरी में शिकायत की थी कि, पूजा-अर्चना के बाद मंदिर बंद कर घर लौटने के बाद अज्ञात चोर ने मंदिर का ताला तोड़ दिया और भगवान का मुकुट व दानपेटी में रखी नगदी रकम चोरी कर फरार हो गया। सुबह मंदिर खुलते ही चोरी का पता चला, जिसके बाद इलाके में आक्रोश फैल गया।

दुर्ग से पकड़ाया आरोपी

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिरों की मदद से जांच तेज की, इसी दौरान आरोपी की लोकेशन छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मिलने पर पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी का नाम रामचंद्र सिंह राठौर बताया जा रहा है। पूछताछ में आरोपी ने हनुमान मंदिर में चोरी की वारदात कबूल कर लिया है, उसके पास से चोरी गया भगवान का मुकुट और चोरी में प्रयुक्त औजार बरामद किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ पहले से कई जिलों में मंदिर चोरी और गृहभेदन के दर्जनों मामले दर्ज हैं।

Hindi News / Madhya Pradesh / Anuppur / मंदिर में चोरी करने वाला पकड़ाया, छत्तीसगढ़ से जुड़े निकले तार, वारदात को अंजाम देते CCTV में हुआ था कैद

