मंदिर में चोरी करने वाला पकड़ाया, छत्तीसगढ़ से जुड़े निकले तार, वारदात को अंजाम देते CCTV में हुआ था कैद

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिरों की मदद से जांच तेज की, इसी दौरान आरोपी की लोकेशन छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मिलने पर पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी का नाम रामचंद्र सिंह राठौर बताया जा रहा है। पूछताछ में आरोपी ने हनुमान मंदिर में चोरी की वारदात कबूल कर लिया है, उसके पास से चोरी गया भगवान का मुकुट और चोरी में प्रयुक्त औजार बरामद किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ पहले से कई जिलों में मंदिर चोरी और गृहभेदन के दर्जनों मामले दर्ज हैं।