एमपी में बीजेपी नेता के लॉज पर छापा, दो कमरों में मिले कपल

Police raid bjp leader lodge (demo pic)
mp news: मध्यप्रदेश के अनूपपुर में एक भाजपा नेता के लॉज पर पुलिस ने छापेमारी की तो शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस को छापे के दौरान लॉज के दो अलग-अलग कमरों में दो कपल मिले जिनसे पुलिस ने पूछताछ की और उनसे आवश्यक दस्तावेज लिए। पुलिस ने लॉज संचालक बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक लॉज संचालक ने रजिस्टर में होटल में ठहरे हुए लोगों की एंट्री दर्ज नहीं की थी।
अनूपपुर जिले के चचाई थाना इलाके में संचालित सोनी लॉज पर पुलिस ने छापेमारी की। ये लॉज बीजेपी नेता व पूर्व मंडल महामंत्री तिलकराज सोनी का है और वही इसे संचालित करते हैं। जिस वक्त पुलिस ने छापेमारी की तो लॉज के अलग अलग कमरों में दो कपल ठहरे हुए थे जिनसे पुलिस ने पूछताछ की। दोनों कपल बालिग थे जिसके कारण पूछताछ के बाद उनसे जरुरी दस्तावेज लेकर उन्हें लॉज से ही छोड़ दिया गया । पुलिस ने लॉज संचालक बीजेपी नेता तिलकराज सोनी को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ कर रही है।
पुलिस के अनुसार सूचना मिली थी कि सोनी लॉज में बाहरी लोग ठहरे हुए हैं, जिनकी जानकारी थाना को नहीं दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जब जांच की तो लॉज के दो अलग-अलग कमरों में दो कपल पाए गए। होटल संचालक तिलकराज सोनी से जब लॉज का रजिस्टर मांगा गया तो रजिस्टर में ठहरे हुए लोगों की एंट्री नहीं की गई थी और न ही ठहरे हुए लोगों से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। जिसके कारण उसे हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने लॉज संचालक तिलकराज सोनी पर धारा 223 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है।
