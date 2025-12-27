एमपी में बीजेपी नेता के लॉज पर छापा, दो कमरों में मिले कपल

पुलिस के अनुसार सूचना मिली थी कि सोनी लॉज में बाहरी लोग ठहरे हुए हैं, जिनकी जानकारी थाना को नहीं दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जब जांच की तो लॉज के दो अलग-अलग कमरों में दो कपल पाए गए। होटल संचालक तिलकराज सोनी से जब लॉज का रजिस्टर मांगा गया तो रजिस्टर में ठहरे हुए लोगों की एंट्री नहीं की गई थी और न ही ठहरे हुए लोगों से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। जिसके कारण उसे हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने लॉज संचालक तिलकराज सोनी पर धारा 223 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है।