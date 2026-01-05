शीतलहर की चपेट में एमपी का ये शहर, ठंड से जमी बर्फ, 0 डिग्री के करीब पहुंचा पारा

Amarkantak Weather : मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। सूबे के अंतर्गत आने वाले सतपुड़ा और विंध्य की मनोरम पहाड़ियों पर समुद्र तल से 1048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अनुपपुर जिले में स्थित पवित्र नगरी अमरकंटक में ठंड ने एक बार फिर अपना प्रचंड रूप दिखाया है। तापमान में अचानक आई गिरावट के चलते सोमवार सुबह अमरकंटक में बर्फ जमी नजर आई। नर्मदा नदी तट, मैदानों और खुले स्थानों पर रात का पाला जम गया, जबकि घास पर ओस बर्फ की तरह जमी रही। सुबह पूरा क्षेत्र अत्यंत गलन भरे वातावरण में डूबा रहा।