शीतलहर की चपेट में एमपी का ये शहर, ठंड से जमी बर्फ, 0 डिग्री के करीब पहुंचा पारा

शीतलहर की चपेट में एमपी का ये शहर (Photo Source- Patrika)
Amarkantak Weather : मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। सूबे के अंतर्गत आने वाले सतपुड़ा और विंध्य की मनोरम पहाड़ियों पर समुद्र तल से 1048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अनुपपुर जिले में स्थित पवित्र नगरी अमरकंटक में ठंड ने एक बार फिर अपना प्रचंड रूप दिखाया है। तापमान में अचानक आई गिरावट के चलते सोमवार सुबह अमरकंटक में बर्फ जमी नजर आई। नर्मदा नदी तट, मैदानों और खुले स्थानों पर रात का पाला जम गया, जबकि घास पर ओस बर्फ की तरह जमी रही। सुबह पूरा क्षेत्र अत्यंत गलन भरे वातावरण में डूबा रहा।
मौसम विभाग के अनुसार, अमरकंटक का न्यूनतम तापमान एक बार फिर शून्य डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। नए साल के शुरुआती तीन दिनों तक घने काले बादलों ने यहां डेरा जमा रखा था, जिसके चलते ठंड से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन बीते 24 घंटों से जैसे ही ये बादल छंटे, ठंड ने रौद्र रूप दिखाना शुरु कर दिया। सोमवार सुबह हालात ये रहे कि, यहां घास-फूस, पत्तियों, छानी-छप्परों, तिरपाल, टीन की छतों और चौपहिया वाहनों की छत और कांच पर बर्फ की मोटी परत सी जमी दिखाई दी।
रामघाट, माई की बगिया, जमुना दादर, कपिलधारा, अरंडी संगम, वन एवं उद्यानिकी विभाग की नर्सरी समेत कई क्षेत्रों में सुबह घास और पत्तियों पर जमी बर्फ रुई की तरह दिखाई दी। इससे अमरकंटक की वादियां शिमला, कुल्लू और मनाली जैसा दृश्य प्रस्तुत कर रही हैं। चारों ओर सफेद चादर में ढका प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बन रहा है।
