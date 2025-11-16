Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अनूपपुर

अमरकंटक आए बिहार के बड़े नेता, की पूजा अर्चना, नई सरकार पर दिया बड़ा बयान

Girraj singh- अमरकंटक आए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नई बिहार सरकार का एजेंडा बताया

2 min read
Google source verification

अनूपपुर

image

deepak deewan

Nov 16, 2025

Giriraj singh

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अमरकंटक में नर्मदा पूजन किया

Giriraj Singh- जबर्दस्त जीत के बाद बिहार में एनडीए के नेता सरकार बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। इस गहमागहमी के बीच राज्य के एक वरिष्ठ नेता एमपी आए। बिहार के बीजेपी नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अमरकंटक पहुंचे जहां नर्मदाजी की पूजा अर्चना की। इसके बाद वे सर्किट हाउस पहुंचे जहां गोंड चित्रकलाओं को देखा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यहां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के तत्वावधान में रोजगार योजना के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि भारत में विदेशी मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है जोकि पाकिस्तान परस्त हैं और देश के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं। गिरिराज सिंह ने बिहार की नई सरकार पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नई सरकार बनते ही घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रविवार को प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहुंचे। उन्होंने उद्गम स्थल पर नर्मदाजी की पूजा-अर्चना की। केंद्रीय मंत्री ने देश–प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। यहां से वे सर्किट हाउस पहुंचे जहां एक अहम बैठक ली। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बैठक में 2000 लोगों के रोजगार से जुड़ी योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में इसे क्रियान्वित किया जा रहा है।

अमरकंटक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मीडिया से भी रूबरू हुए। उन्होंने बिहार, एमपी, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की घुसपैठ पर चिंता जताई। गिरिराज सिंह ने कहा कि "मैं करीब 25 सालों से अमरकंटक आ रहा हूं। 1998 में यहां मुस्लिमों का एक भी घर नहीं था। अब अचानक कैसे बढ़ गए?" उन्होंने कलेक्टर से घुसपैठियों की जांच की मांग की।

बाहरी मुसलमानों से देश को खतरा

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बाहरी मुसलमानों से देश को खतरा है। उन्होंने देसी मुसलमानों से विदेशियों को संरक्षण नहीं देने की अपील भी की।

बांग्लादेशी, रोहिंग्या के खिलाफ कार्रवाई करेगी नई सरकार

बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में नई सरकार के कामकाज पर भी अहम बात कही। उन्होंने कहा कि वे बिहार में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान करवाएंगे। राज्य की नई सरकार से उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे।

ये भी पढ़ें

एमपी में गंदा धंधा, महाराष्ट्र से लग्जरी कारों से आकर लाखों उड़ा रहे बिजनेसमेन
भोपाल
MP police

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Nov 2025 04:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Anuppur / अमरकंटक आए बिहार के बड़े नेता, की पूजा अर्चना, नई सरकार पर दिया बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

अनूपपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में यहां न्यायाधीशों का घर भी नहीं सेफ! अब जज के घर में चोरी, 70 हजार का सामान पार

anuppur judge house theft police investigation mp news
अनूपपुर

नहीं बना भवन, छात्रावास के पुराने और जर्जर कमरों में कन्या महाविद्यालय हो रहा संचालित

अनूपपुर

MP में यहां हाथी का कहर! गांवों में मचाई तबाही, फसलें रौंदीं, घर तोड़े

anuppur elephant attack farm destruction houses damaged mp news
अनूपपुर

अब हादसे से पहले बजेगा अलार्म! गूगल मैप देगा ब्लैक स्पॉट वार्निंग

anuppur google map black spot warning highway accident mp news
अनूपपुर

OHE वायर टूटने से उठी चिंगारी: फिर हुआ धमाका, कई ट्रेनें प्रभावित

अनूपपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.