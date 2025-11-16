अमरकंटक आए बिहार के बड़े नेता, की पूजा अर्चना, नई सरकार पर दिया बड़ा बयान

Giriraj Singh- जबर्दस्त जीत के बाद बिहार में एनडीए के नेता सरकार बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। इस गहमागहमी के बीच राज्य के एक वरिष्ठ नेता एमपी आए। बिहार के बीजेपी नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अमरकंटक पहुंचे जहां नर्मदाजी की पूजा अर्चना की। इसके बाद वे सर्किट हाउस पहुंचे जहां गोंड चित्रकलाओं को देखा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यहां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के तत्वावधान में रोजगार योजना के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि भारत में विदेशी मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है जोकि पाकिस्तान परस्त हैं और देश के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं। गिरिराज सिंह ने बिहार की नई सरकार पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नई सरकार बनते ही घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।