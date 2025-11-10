Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अनूपपुर

नहीं बना भवन, छात्रावास के पुराने और जर्जर कमरों में कन्या महाविद्यालय हो रहा संचालित

जिला मुख्यालय में शासकीय कन्या महाविद्यालय के नवीन भवन का निर्माण समयसीमा पूर्ण होने के बाद भी आज तक पूर्ण नहीं हो पाया है। बिल्डिंग तो तैयार है लेकिन खिड़की, दरवाजे, टाइल्स, विद्युतीकरण का कार्य बाकी है। शौचालय का कार्य भी अधूरा है। बताया जाता है कि बजट के अभाव में ठेकेदार ने काम बंद [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अनूपपुर

image

Sandeep Tiwari

Nov 10, 2025

जिला मुख्यालय में शासकीय कन्या महाविद्यालय के नवीन भवन का निर्माण समयसीमा पूर्ण होने के बाद भी आज तक पूर्ण नहीं हो पाया है। बिल्डिंग तो तैयार है लेकिन खिड़की, दरवाजे, टाइल्स, विद्युतीकरण का कार्य बाकी है। शौचालय का कार्य भी अधूरा है। बताया जाता है कि बजट के अभाव में ठेकेदार ने काम बंद कर दिया हैै। वर्तमान में छात्रावास के पुराने तथा जर्जर भवन में महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है। कन्या शिक्षा परिसर के समीप नवीन कन्या महाविद्यालय भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है। 4 करोड़ 34 लाख की लागत से भवन निर्माण एक वर्ष में पूर्ण करना था लेकिन 2 वर्ष से अधिक समय बीतने के बावजूद अब तक इसका कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। पीआईयू को इसके निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभाग ने एक स्थानीय ठेकेदार को कार्य सौंपा है। बीते छह महीनों से काम बंद है। इससे काम आने वाले छह माह में भी पूरा होने की उम्मीद नहीं है।

चार कमरे में बैठ रहीं 150 छात्राएं

अनूपपुर में कन्या महाविद्यालय की स्वीकृति मिलने के बाद तात्कालिक रूप से भवन की कोई व्यवस्था नहीं होने पर शासकीय तुलसी महाविद्यालय परिसर में स्थित बॉयज हॉस्टल में कन्या महाविद्यालय का संचालन बीते 4 वर्षों से किया जा रहा है। कक्षा का संचालन सिर्फ चार कमरों में हो रहा है अन्य कमरे जर्जर हालत में है जिनकी मरम्मत की आवश्यकता है। यहां पर पेयजल सुविधा का अभाव है।

रिवाइज एस्टीमेट बनाकर भेजा

भवन निर्माण के लिए शासन ने चार करोड़ 34 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। निर्माण कार्य 26 सितंबर 2023 को प्रारंभ किया गया था। इसे 18 महीने में ठेकेदार को पूर्ण करना था। भवन के निर्माण की समय सीमा बीत चुकी है लेकिन कार्य करने के दौरान प्राप्त बजट समाप्त हो जाने और कार्य अधूरा होने पर एक करोड़ अतिरिक्त राशि का रिवाइज्ड एस्टीमेट बनाकर वरिष्ठ कार्यालय भेजा गया है। अनुमोदन मिलने के बाद इसका कार्य फिर से प्रारंभ हो पाएगा। बीते 6 महीने से ठेकेदार ने भुगतान न मिलने से कार्य को बंद कर दिया है और इसी वजह से कार्य में लगातार विलंब हो रहा है।

रिवाइज बजट अनुमोदन के लिए वरिष्ठ कार्यालय को भेजा गया है। बजट प्राप्ति होने के 3 महीने के भीतर कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। समय सीमा बीत चुकी है। बजट मिलते ही कार्य को जल्द पूर्ण किया जाएगा।
प्रभात कुमार लोरिया, कार्यपालन अभियंता, पीआईयू, अनूपपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Nov 2025 11:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Anuppur / नहीं बना भवन, छात्रावास के पुराने और जर्जर कमरों में कन्या महाविद्यालय हो रहा संचालित

बड़ी खबरें

View All

अनूपपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में यहां हाथी का कहर! गांवों में मचाई तबाही, फसलें रौंदीं, घर तोड़े

anuppur elephant attack farm destruction houses damaged mp news
अनूपपुर

अब हादसे से पहले बजेगा अलार्म! गूगल मैप देगा ब्लैक स्पॉट वार्निंग

anuppur google map black spot warning highway accident mp news
अनूपपुर

OHE वायर टूटने से उठी चिंगारी: फिर हुआ धमाका, कई ट्रेनें प्रभावित

अनूपपुर

न्यायाधीश के घर पथराव कर धमकी देने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, भालूमाड़ा थाना प्रभारी लाइन अटैच

अनूपपुर

भाजपा विधायक के घर पहुंचे सीएम मोहन यादव, बेटे के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की

अनूपपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.