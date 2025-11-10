नहीं बना भवन, छात्रावास के पुराने और जर्जर कमरों में कन्या महाविद्यालय हो रहा संचालित

जिला मुख्यालय में शासकीय कन्या महाविद्यालय के नवीन भवन का निर्माण समयसीमा पूर्ण होने के बाद भी आज तक पूर्ण नहीं हो पाया है। बिल्डिंग तो तैयार है लेकिन खिड़की, दरवाजे, टाइल्स, विद्युतीकरण का कार्य बाकी है। शौचालय का कार्य भी अधूरा है। बताया जाता है कि बजट के अभाव में ठेकेदार ने काम बंद कर दिया हैै। वर्तमान में छात्रावास के पुराने तथा जर्जर भवन में महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है। कन्या शिक्षा परिसर के समीप नवीन कन्या महाविद्यालय भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है। 4 करोड़ 34 लाख की लागत से भवन निर्माण एक वर्ष में पूर्ण करना था लेकिन 2 वर्ष से अधिक समय बीतने के बावजूद अब तक इसका कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। पीआईयू को इसके निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभाग ने एक स्थानीय ठेकेदार को कार्य सौंपा है। बीते छह महीनों से काम बंद है। इससे काम आने वाले छह माह में भी पूरा होने की उम्मीद नहीं है।