नहीं बना भवन, छात्रावास के पुराने और जर्जर कमरों में कन्या महाविद्यालय हो रहा संचालित

जिला मुख्यालय में शासकीय कन्या महाविद्यालय के नवीन भवन का निर्माण समयसीमा पूर्ण होने के बाद भी आज तक पूर्ण नहीं हो पाया है। बिल्डिंग तो तैयार है लेकिन खिड़की, दरवाजे, टाइल्स, विद्युतीकरण का कार्य बाकी है। शौचालय का कार्य भी अधूरा है। बताया जाता है कि बजट के अभाव में ठेकेदार ने काम बंद कर दिया हैै। वर्तमान में छात्रावास के पुराने तथा जर्जर भवन में महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है। कन्या शिक्षा परिसर के समीप नवीन कन्या महाविद्यालय भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है। 4 करोड़ 34 लाख की लागत से भवन निर्माण एक वर्ष में पूर्ण करना था लेकिन 2 वर्ष से अधिक समय बीतने के बावजूद अब तक इसका कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। पीआईयू को इसके निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभाग ने एक स्थानीय ठेकेदार को कार्य सौंपा है। बीते छह महीनों से काम बंद है। इससे काम आने वाले छह माह में भी पूरा होने की उम्मीद नहीं है।
अनूपपुर में कन्या महाविद्यालय की स्वीकृति मिलने के बाद तात्कालिक रूप से भवन की कोई व्यवस्था नहीं होने पर शासकीय तुलसी महाविद्यालय परिसर में स्थित बॉयज हॉस्टल में कन्या महाविद्यालय का संचालन बीते 4 वर्षों से किया जा रहा है। कक्षा का संचालन सिर्फ चार कमरों में हो रहा है अन्य कमरे जर्जर हालत में है जिनकी मरम्मत की आवश्यकता है। यहां पर पेयजल सुविधा का अभाव है।
भवन निर्माण के लिए शासन ने चार करोड़ 34 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। निर्माण कार्य 26 सितंबर 2023 को प्रारंभ किया गया था। इसे 18 महीने में ठेकेदार को पूर्ण करना था। भवन के निर्माण की समय सीमा बीत चुकी है लेकिन कार्य करने के दौरान प्राप्त बजट समाप्त हो जाने और कार्य अधूरा होने पर एक करोड़ अतिरिक्त राशि का रिवाइज्ड एस्टीमेट बनाकर वरिष्ठ कार्यालय भेजा गया है। अनुमोदन मिलने के बाद इसका कार्य फिर से प्रारंभ हो पाएगा। बीते 6 महीने से ठेकेदार ने भुगतान न मिलने से कार्य को बंद कर दिया है और इसी वजह से कार्य में लगातार विलंब हो रहा है।
रिवाइज बजट अनुमोदन के लिए वरिष्ठ कार्यालय को भेजा गया है। बजट प्राप्ति होने के 3 महीने के भीतर कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। समय सीमा बीत चुकी है। बजट मिलते ही कार्य को जल्द पूर्ण किया जाएगा।
प्रभात कुमार लोरिया, कार्यपालन अभियंता, पीआईयू, अनूपपुर
