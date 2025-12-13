दो राज्यों की ​टैक्सियों में उलझा विश्व प्रसिद्ध धर्मस्थल, आने जाने पर बढ़ा विवाद

Amarkantak- देश का एक विश्व प्रसिद्ध धर्मस्थल दो राज्यों की टैक्सियों में उलझ गया है। यहां आने जाने पर टैक्सी चालकों में जबर्दस्त विवाद है। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में स्थानीय और छत्तीसगढ़ के गौरेला के टैक्सी चालकों के बीच विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। हाल ही में यह टकराव बढ़ गया जिससे दोनों इलाकों में टैक्सियों की आवाजाही बंद सी हो गई। इससे पर्यटक, नर्मदा तीर्थयात्रियों के साथ ही स्थानीय लोग भी प्रभावित हुए। अमरकंटक से पेंड्रा रोड जाने आने में दिक्कत हो गई। समस्या का समाधान करने शनिवार को दोनों पक्षों की बैठक बुलाई गई जिसमें कुछ बिंदुओं पर सहमति बन गई है।