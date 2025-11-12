Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अनूपपुर

MP में यहां न्यायाधीशों का घर भी नहीं सेफ! अब जज के घर में चोरी, 70 हजार का सामान पार

MP News: एमपी के इस जिले में चोरों के हौसले इतने बुलंद कि न्यायाधीश का घर भी नहीं छोड़ा। चोरों ने 70 हजार का सामान पार कर दिया। पुलिस जांच में जुटी।

2 min read
Google source verification

अनूपपुर

image

Akash Dewani

Nov 12, 2025

anuppur judge house theft police investigation mp news

anuppur judge Vinod Kumar Verma house theft case (फोटो- सोशल मीडिया)

Judge House Theft:अनूपपुर जिला मुख्यालय में चोरों के हौसले बुलंद हैं। आमजन के साथ ही न्यायाधीश के घर का ताला तोड़ने से भी संकोच नहीं कर रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत स्वामी विवेकानंद स्मार्ट सिटी के लैट नंबर 138 में न्यायाधीश विनोद कुमार वर्मा (Judge Vinod Kumar Verma) के घर का ताला तोड़ते हुए चोरों ने हाथ की घड़ी सहित 40 हजार रुपए का सामान पार कर दिया।

दिल्ली में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे न्यायाधीश

न्यायाधीश विनोद कुमार वर्मा विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर के सचिव हैं। दिल्ली में आयोजित न्यायिक अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस में समिलित होने के लिए गए हुए थे इस दौरान घर पर कोई नहीं था। सुबह-शाम एक कर्मचारी आकर साफ सफाई का कार्य करता था। सोमवार सुबह कर्मचारी साफ सफाई करने के लिए घर पर पहुंचा तो गेट का ताला टूटा हुआ था। घर का सामान भी बिखरा था। उसने इसकी सूचना न्यायाधीश को दी।

घर पहुंचे खुली रह गई आंखें, 70 हजार का सामान गायब

न्यायाधीश विनोद कुमार वर्मा मंगलवार को सुबह लगभग 11 बजे पहुंचे। इसके बाद उन्होंने सूचना पुलिस को दी। एसडीओपी सुमित केरकेट्टा, थाना प्रभारी के साथ ही अन्य पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचा। सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य तकनीकी मदद से चोरों की तलाश पुलिस कर रही है। न्यायाधीश वर्मा ने बताया कि अभी 40 हजार की चोरी का पता चला है। घर के सभी सामान को ठीक तरह से उन्होंने देखा नहीं है। एसडीओपी सुमित केरकेट्टा ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है।

पड़ोसी के यहां भी चोरी

न्यायाधीश के घर के बगल में स्थित घर को भी चोरों ने अपना निशाना बनाया और यहां भी ताला तोड़ते हुए 30 हजार का सामान बटोर ले गए। आबकारी विभाग में पदस्थ पूर्णिमा रात्रे के घर का ताला तोड़ते हुए चोर वहां अलमारी के भीतर रखी नकदी और अन्य सामान कीमती लगभग 30 हजार चोरी कर ले गए। बताया जाता है कि दो माह से परिवार घर पर नहीं है और ताला लगा हुआ था।

कुछ दिन पूर्व भालूमाड़ा में न्यायाधीश के घर पर हुआ था पथराव

भालूमाडा में कुछ दिनों पूर्व कोतमा में पदस्थ न्यायाधीश अमनदीप सिंह के घर पर तीन आरोपियों ने पत्थर बाजी करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। घटना के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश किया गया वहीं इस मामले पर डीआईजी ने थाना प्रभारी संजय खलको को लाइन अटैच कर दिया था। (mp news)

ये भी पढ़ें

राम भरोसे सतना पुलिस! वेबसाइट पर अभी भी पुराने अफसरों के नाम, SP का नंबर भी बंद
सतना
satna police website error old officers wrong numbers mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Nov 2025 11:49 am

Published on:

12 Nov 2025 11:36 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Anuppur / MP में यहां न्यायाधीशों का घर भी नहीं सेफ! अब जज के घर में चोरी, 70 हजार का सामान पार

बड़ी खबरें

View All

अनूपपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नहीं बना भवन, छात्रावास के पुराने और जर्जर कमरों में कन्या महाविद्यालय हो रहा संचालित

अनूपपुर

MP में यहां हाथी का कहर! गांवों में मचाई तबाही, फसलें रौंदीं, घर तोड़े

anuppur elephant attack farm destruction houses damaged mp news
अनूपपुर

अब हादसे से पहले बजेगा अलार्म! गूगल मैप देगा ब्लैक स्पॉट वार्निंग

anuppur google map black spot warning highway accident mp news
अनूपपुर

OHE वायर टूटने से उठी चिंगारी: फिर हुआ धमाका, कई ट्रेनें प्रभावित

अनूपपुर

न्यायाधीश के घर पथराव कर धमकी देने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, भालूमाड़ा थाना प्रभारी लाइन अटैच

अनूपपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.