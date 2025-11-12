MP में यहां न्यायाधीशों का घर भी नहीं सेफ! अब जज के घर में चोरी, 70 हजार का सामान पार

anuppur judge Vinod Kumar Verma house theft case (फोटो- सोशल मीडिया)
Judge House Theft:अनूपपुर जिला मुख्यालय में चोरों के हौसले बुलंद हैं। आमजन के साथ ही न्यायाधीश के घर का ताला तोड़ने से भी संकोच नहीं कर रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत स्वामी विवेकानंद स्मार्ट सिटी के लैट नंबर 138 में न्यायाधीश विनोद कुमार वर्मा (Judge Vinod Kumar Verma) के घर का ताला तोड़ते हुए चोरों ने हाथ की घड़ी सहित 40 हजार रुपए का सामान पार कर दिया।
न्यायाधीश विनोद कुमार वर्मा विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर के सचिव हैं। दिल्ली में आयोजित न्यायिक अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस में समिलित होने के लिए गए हुए थे इस दौरान घर पर कोई नहीं था। सुबह-शाम एक कर्मचारी आकर साफ सफाई का कार्य करता था। सोमवार सुबह कर्मचारी साफ सफाई करने के लिए घर पर पहुंचा तो गेट का ताला टूटा हुआ था। घर का सामान भी बिखरा था। उसने इसकी सूचना न्यायाधीश को दी।
न्यायाधीश विनोद कुमार वर्मा मंगलवार को सुबह लगभग 11 बजे पहुंचे। इसके बाद उन्होंने सूचना पुलिस को दी। एसडीओपी सुमित केरकेट्टा, थाना प्रभारी के साथ ही अन्य पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचा। सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य तकनीकी मदद से चोरों की तलाश पुलिस कर रही है। न्यायाधीश वर्मा ने बताया कि अभी 40 हजार की चोरी का पता चला है। घर के सभी सामान को ठीक तरह से उन्होंने देखा नहीं है। एसडीओपी सुमित केरकेट्टा ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है।
न्यायाधीश के घर के बगल में स्थित घर को भी चोरों ने अपना निशाना बनाया और यहां भी ताला तोड़ते हुए 30 हजार का सामान बटोर ले गए। आबकारी विभाग में पदस्थ पूर्णिमा रात्रे के घर का ताला तोड़ते हुए चोर वहां अलमारी के भीतर रखी नकदी और अन्य सामान कीमती लगभग 30 हजार चोरी कर ले गए। बताया जाता है कि दो माह से परिवार घर पर नहीं है और ताला लगा हुआ था।
भालूमाडा में कुछ दिनों पूर्व कोतमा में पदस्थ न्यायाधीश अमनदीप सिंह के घर पर तीन आरोपियों ने पत्थर बाजी करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। घटना के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश किया गया वहीं इस मामले पर डीआईजी ने थाना प्रभारी संजय खलको को लाइन अटैच कर दिया था। (mp news)
