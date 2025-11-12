MP में यहां न्यायाधीशों का घर भी नहीं सेफ! अब जज के घर में चोरी, 70 हजार का सामान पार

न्यायाधीश विनोद कुमार वर्मा मंगलवार को सुबह लगभग 11 बजे पहुंचे। इसके बाद उन्होंने सूचना पुलिस को दी। एसडीओपी सुमित केरकेट्टा, थाना प्रभारी के साथ ही अन्य पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचा। सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य तकनीकी मदद से चोरों की तलाश पुलिस कर रही है। न्यायाधीश वर्मा ने बताया कि अभी 40 हजार की चोरी का पता चला है। घर के सभी सामान को ठीक तरह से उन्होंने देखा नहीं है। एसडीओपी सुमित केरकेट्टा ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है।