सतना

राम भरोसे सतना पुलिस! वेबसाइट पर अभी भी पुराने अफसरों के नाम, SP का नंबर भी बंद

MP News: हाईटेक युग में सतना की पुलिस व प्रशासनिक वेबसाइटें खुद बेबस नजर आ रही हैं। पुराने अफसरों के नाम, बंद फोन नंबर और अधूरी जानकारी से जनता हैरान है।

2 min read
Google source verification

सतना

image

Akash Dewani

Nov 12, 2025

satna police website error old officers wrong numbers mp news

satna police website error (फोटो-सोशल मीडिया)

Satna Police website error: हाईटेक व्यवस्था के इस युग में सतना में पुलिस व जिला प्रशासन की वेबसाइट ही हेल्पलेस है। गूगल में सतना पुलिस की वेबसाइट तो खुल रही है, पर उसमें दो माह पूर्व भोपाल तबादला हो चुके आशुतोष गुप्ता अब भी सतना पुलिस कप्तान के रूप में नजर आ रहे हैं। वस्तुतः वर्तमान में हंसराज सिंह एसपी हैं।

मोबाइल नंबर डायल करने पर दर्ज फोन नंबर आउट ऑफ आर्डर बोल रहे हैं। बाद में स्विच ऑफ आदि की आवाज आती है। मंगलवार की शाम 6 बजे वेबसाइट में दर्ज नंबर 07672-222125 को डायल किया, रिंग गई, पर फोन रिसीव नहीं हुआ। (mp news)

वेबसाइट एक, पर मोबाइल व डेस्कटॉप में अलग-अलग जानकारी

वेबसाइट खंगाली तो मोबाइल व डेस्कटॉप में अलग-अलग जानकारी मिली। मोबाइल से सीधे वेबसाइट खोलने पर कोई नंबर की सूची नहीं मिल रही है। पर सतना पुलिस ऑफिसर लिस्ट डालने पर कई लैंडलाइन नंबर दिखे, लेकिन इनमें फोन किसी में नहीं लगा। इधर, मोबाइल व कम्प्यूटर में डेस्कटॉप साइट खोलने पर मोबाइल नंबर सही मिल रहे हैं, पर कुछ कमियां जरूर दिखी हैं। क्योंकि रामपुर बाघेलान, जैतवारा, कोटर व रैगांव थाने को नहीं शामिल किया गया है।

मैहर भी सुस्त… लैंडलाइन नंबर पर नहीं लग रहा फोन

मैहर एनआइसी और मैहर पुलिस की वेबसाइट में भी यही आलम दिखा। जिला मैहर एक साल पहले ही बना है। इसके बाद भी सुस्त है। थानों के मोबाइल नंबर नहीं लिखे गए हैं। लैंडलाइन नंबर 07674-232047 में फोन नहीं लगा है। मैहर में भी सुधीर अग्रवाल अभी भी पुलिस कप्तान बने हुए हैं, जबकि वर्तमान समय में अवधेश प्रताप सिंह एसपी है। मैहर एनआइसी में कलेक्टर का नाम व मोबाइल नंबर जरूर सही हैं।

आपसे जानकारी मिली है, जल्द अपडेट कराएंगे

आपके माध्यम से जानकारी मिली है। हमारा प्रयास है कि समय में पुलिस उपलब्ध हो। जल्द ही सतना पुलिस की वेबसाइट अपडेट कराएंगे। हंसराज सिंह, एसपी

सतना की एनआइसी भी अपडेट नहीं

टीम ने जब सतना एनआइसी की वेबसाइट सर्च की तो वह भी अपडेट नहीं मिली। कलेक्टर सतीश कुमार एस के नाम का दर्ज लैंडलाइन नंबर 222911 में फोन नहीं लगा। पुलिस स्टेशन वाले कालम में जाने पर ज्यादातर लैंडलाइन नंबर दर्ज मिले। जबकि कोटर व महिला थाने के लैंडलाइन नंबर तक नहीं लिखे हैं। सतना एनआइसी की वेबसाइट में 6 माह पूर्व बने रैगांव को थाने का दर्जा नहीं मिला है, जबकि एनआईसी में प्रॉपर टीम होती है। (mp news)

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Nov 2025 10:05 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / राम भरोसे सतना पुलिस! वेबसाइट पर अभी भी पुराने अफसरों के नाम, SP का नंबर भी बंद

