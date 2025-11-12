राम भरोसे सतना पुलिस! वेबसाइट पर अभी भी पुराने अफसरों के नाम, SP का नंबर भी बंद

टीम ने जब सतना एनआइसी की वेबसाइट सर्च की तो वह भी अपडेट नहीं मिली। कलेक्टर सतीश कुमार एस के नाम का दर्ज लैंडलाइन नंबर 222911 में फोन नहीं लगा। पुलिस स्टेशन वाले कालम में जाने पर ज्यादातर लैंडलाइन नंबर दर्ज मिले। जबकि कोटर व महिला थाने के लैंडलाइन नंबर तक नहीं लिखे हैं। सतना एनआइसी की वेबसाइट में 6 माह पूर्व बने रैगांव को थाने का दर्जा नहीं मिला है, जबकि एनआईसी में प्रॉपर टीम होती है। (mp news)